Зависит от Баку: Ереван готов к уступкам по Карабаху

Ереван готов пойти на уступки в конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, если на это решатся и в Азербайджане, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse.

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«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», — подчеркнул глава армянского кабмина.

Премьер-министр также обратил внимание, что в случае необходимости Россия выполнит свои договорные обязательства по части военного сотрудничества с Арменией. «Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства», — сказал Пашинян.

Он посетил Нагорный Карабах 6 октября и провел там совещание с военными.

За день до этого он провел еще один — четвертый с момента обострения конфликта — телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсуждали эскалацию боевых действий в Нагорном Карабахе.

Путин и Пашинян констатировали, что противостояние в регионе приобрело масштабный характер, и следствием этого станут большие потери с обеих сторон, в том числе среди мирных граждан.

В телефонном разговоре с Пашиняном президент России указал на необходимость прекратить боевые действия.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия не испытывает дефицита в рабочих контактах по теме вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе ни с Азербайджаном, ни с Турцией. Диалог с обоими государствами осуществляется постоянно на высоком уровне, а телефонные переговоры непосредственно глав государств зависят от их рабочих графиков и целесообразности, уточнил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что глава российского МИД Сергей Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции.

Территориальный спор Армении и Азербайджана, связанный с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, обострился 27 сентября. Тогда стороны обвинили друг друга в нападениях. С тех пор в регионе не прекращаются боевые действия. В непризнанной республике погибают как военные, так и гражданские лица.

В Нагорном Карабахе и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию. На аналогичные меры вскоре пошел и Азербайджан.

Вскоре после начала эскалации конфликта Турция высказалась в поддержку Азербайджана и пообещала, что окажет Баку любую помощь, о которой он попросит. В связи с такими заявлениями Ереван призвал Анкару воздерживаться от вмешательства в двусторонний процесс. Армянская сторона предупредила, что в случае применения Турцией в ходе конфликта истребителей F-16, Армения ответит оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

Ереван уже обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и попросил его принять меры в отношении Турции в связи с военной помощью Азербайджану на фоне карабахского конфликта. Согласно обнародованному 6 октября решению,

Страсбургский суд призвал Анкару в конфликте в Нагорном Карабахе уважать права гражданского населения.

Тем временем, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность его страны сотрудничать с Россией для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Он убежден, что конфликт необходимо решать «в корне», есть необходимость совместной работы Анкары и Москвы.

«Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости», — заявил он.

Турецкий министр обратил внимание на участие России в «минской тройке» и тот факт, что она имеет отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.

«Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс. Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией», — сказал он в интервью телеканалу TRT Haber.