93 погибших: СМИ сообщают о гибели наемников в Карабахе

В Нагорном Карабахе убиты 93 сирийских наемника, тела 53 из них за день до этого доставили в Сирию, сообщили РИА «Новости» знакомые с ситуацией источники в оппозиции Сирии.

Реклама

По данным одного из них, в минувшие выходные в зону конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике отбыла третья партия сирийских наемников. Собеседник агентства утверждает, что отправлены были 430 человек.

Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА «Новости», что к 1 октября в Карабахе находились 322 «хорошо оснащенных» наемника из САР.

О переброске в зону конфликта в Нагорном Карабахе 300 сирийских боевиков ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнил, что их направляли в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. По словам французского лидера, эти люди идентифицированы — они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за такие заявления. Он заверил, что наемников у Азербайджана нет.

При этом в российском МИДе выразили озабоченность в связи с сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорнокарабахского конфликта. Согласно поступающим сведениям, туда направляют для непосредственного участия в столкновениях боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии и Ливии.

Эта тема стала предметом обсуждения и в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. В пресс-службе Кремля отмечали, что стороны выразили серьезную озабоченность из-за информации о вовлечении в конфликт боевиков с Ближнего Востока.

В то же время, по словам замглавы МИД Азербайджана Фариза Рзаева, утверждения об участии наемников из других стран на стороне республики не соответствуют действительности.

«У Азербайджанской Республики нет такой потребности», — заверил Рзаев.

При этом сообщения о сирийских наемниках появляются и в СМИ. Источник в сирийском Идлибе на границе с Турцией рассказал «Новой газете» о механизме отправки поддерживаемых Турцией наемников из Сирии в Нагорный Карабах. Собеседник сообщил, что регистрацией бойцов занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр. В издании утверждается, что он якобы рекрутер бригады «Хамзат», которая воюет в составе Свободной сирийской армии (ССА).

Журналисты указали, что добровольцев регистрируют в поселке Африн, в провинции Идлиб. Причем их набирают как из числа военных, так и гражданских лиц. В издании пишут, что группы по 300 человек отправляют в турецкий приграничный город Киллис, где им выдают «неприметную штатскую одежду». После этого, как сообщил источник, наемники вылетают из аэропорта Газиантеп в Баку с пересадкой в Стамбуле. Полет проходит через воздушное пространство Грузии.

Источник также рассказал, что в Азербайджан для защиты газо- и нефтепроводов отправили от 700 до 1 тыс. боевиков.

О поддерживаемых Турцией сирийских наемниках также сообщал CNN. По его информации, добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собираются у турецко-сирийской границы в ожидании транспортировки в зону конфликта. Корреспондент CNN поговорил с одним из боевиков и выяснил, что наемникам будут ежемесячно выплачивать $1,5 тыс.

Но турецкое руководство отвергло обвинения в переброске сирийских мятежников в Нагорный Карабах. Анкара назвала их безосновательными.

Факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта подтвердил Пентагон, сообщал Sky News Arabia в своем Twitter-аккаунте. Официальный представитель военного ведомства США в беседе с телеканалом уточнил, что речь идет о сотнях боевиков. По его информации, между Турцией и Азербайджаном выполнены десятки авиарейсов, которые перевозили наемников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что у Москвы есть информация о наемниках из Сирии в Карабахе. По ее словам, это не только сведения из СМИ, но российская сторона располагает «собственными наработками, фактами и информацией».