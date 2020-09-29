Встреча с Путиным: Горбачев дал совет будущему президенту США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал будущего победителя президентских выборов в США поскорее встретиться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британской газете The Times.

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По мнению бывшего советского президента, гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля, если не принять своевременные и адекватные меры.

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — сказал Горбачев.

Выборы президента США назначены на начало ноября, основное противостояние должно развернуться между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Горбачев подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны провести «второй Рейкьявик» — он встречался с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом в исландской столице в 1986 году. Тогда было положено начало завершению «холодной войны» между СССР и Соединенными Штатами.

«Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений», — отметил бывший советский президент.

Напомним, сейчас между Россией и США есть только один договор, ограничивающий наращивание ядерных арсеналов, — СНВ-III. Его действие истекает в 2021 году. Этот документ — последний рубеж перед новой гонкой вооружений после выхода США из ДРСМД. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Пресса СССР называла договор «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. К середине лета 1991 года советская сторона ликвидировала около 2 тыс. ракет, а американцы уничтожили 846 ракет. Впоследствии процесс разоружения продолжился под контролем военно-экспертных комиссий двух держав.

1 февраля 2020 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

В декабре прошлого года Горбачев выразил уверенность в том, что миру угрожают новые гонка вооружений и «холодная война».

По мнению первого и единственного президента Советского Союза, современные «мировые лидеры не смогли выстроить новую надежную архитектуру безопасности и создать механизмы предотвращения и урегулирования конфликтов».

«Милитаризация политики и мышления подрывает доверие в отношениях между государствами», — указал Горбачев.

Он призвал лидеров стран к диалогу ради будущего, чтобы возродить дух сотрудничества, как это было во время встречи представителей СССР и США в Рейкьявике и на Мальте. Горбачев уверен, что саммит на Мальте стал водоразделом, рубежом, началом новых отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

За месяц до того Горбачев заявил, что не стоит строить барьеры между Россией и другими странами Запада. Он осудил решение президента Дональда Трампа вывести США из ДРСМД. Несмотря на критическое отношение к внешней политике США, Горбачев подчеркнул, что возведение барьеров между странами — попытка сбежать от проблемы, а не решить ее.

В конце июля Кремль сообщил, что американский президент Дональд Трамп надеется избежать дорогостоящей гонки вооружений. Об этом глава Белого дома сказал Владимиру Путину во время телефонного разговора.

«Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих — между Китаем, Россией и Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп также надеется на успех предстоящих переговоров по контролю над вооружениями. Ранее сообщалось, что США намерены пригласить Китай на переговоры с Россией. «Я буду предлагать смелую новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений», — сказано в письме американского главы. При этом Китай сообщал, что не готов становиться участником договора об ограничении ядерных вооружений.