Жертвы конфликта: первые итоги обострения в Нагорном Карабахе

Утром 27 сентября обострилась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Армения объявила о введении военного положения. Ереван также принял решение о проведении всеобщей мобилизации.

«В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС. <…> Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — указано в тексте решения правительства, опубликованного на сайте кабмина.

Аналогичные действия предпринял и Азербайджан: положение будет действовать в ряде городов и регионов с 28 сентября. Кроме того, в республике объявлен комендантский час с 20.00 по 05.00 (мск).

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О наступлении азербайджанских вооруженных сил утром 27 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В свою очередь, минобороны Азербайджана сообщило, что около 05:00 мск Армения начала интенсивно обстреливать позиции азербайджанской армии и населенные пункты. Азербайджанские военные отмечают, что командование ВС страны решило начать контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения.

В боевых действиях участвуют танковые подразделения. Их поддерживают подразделения ракетно-артиллерийских войск, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны Армении сообщило о 16 погибших военных в результате столкновений. Более 100 получили ранения. При этом генпрокуратура Азербайджана сообщает о 19 пострадавших и 5 погибших.

Армия обороны Нагорного Карабаха продолжает вести бои по всей протяженности линии соприкосновения, в частности, на севере, северо-востоке и юго-востоке. Премьер-министр Армении оценивает ситуацию как напряженную. По словам Никола Пашиняна, Армения может признать независимость Нагорного Карабаха.

На фоне происходящего Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным. «С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — указали в сообщении пресс-службы Кремля.

Перспективы конфликта

Недостатка в прогнозах, чем закончится возможная крупномасштабная война между Арменией и Азербайджаном, в настоящее время нет.

Обычно представители экспертного сообщества в этом случае сравнивают количество танков, орудий и минометов, боевых самолетов, уточняют тактико-технические характеристики оперативно-тактических ракетных комплексов и систем залпового огня обеих сторон. К этому добавляют иногда боевой и численный состав российской 102-й военной базы и приграничной с Арменией 3-й полевой армии ВС Турции.

Особо впечатляет последняя. 3-я полевая армия прикрывает северо-восток и восток Турции, включая границы с Грузией и Арменией и часть границы с Ираном. Штаб находится в Эрзинджане. В составе 3й армии два корпуса - 8й и 9й АК.

8й корпус со штабом в Элязыге отвечает за восточные районы. В его состав входят 1-я и 12-я механизированные бригады, 17-я, 34-я, 51-я мотопехотные бригады, 108й артиллерийский полк, а также 4-я, 10-я и 49-я бригады коммандос. Последние две бригады коммандос были недавно преобразованы из 10й и 49й мотопехотных бригад.

9й корпус отвечает за северо-восток и его штаб находится в Эрзуруме. В состав корпуса входят 9-я пехотная дивизия, 4-я бронетанковая бригада, 14-я и 48-я мотопехотные бригады, 25-я пограничная бригада, 109й артиллерийский полк и 9-я бригада коммандос, которая была недавно преобразована из 9й мотопехотной бригады.

Одна только эта армия способна разгромить вооруженные силы Армении. А в сухопутных войсках Турции таких армий еще три.

Что касается боевого и численного состав вооруженных сил Армении и Азербайджана, то все это при ведении боевых действий, разумеется, имеет весьма большое значение, но все-таки играет в вооруженном противоборстве между Ереваном и Баку далеко не главную роль.

К примеру, в арабо-израильских войнах (в той же войне «Судного дня») Каир, Дамаск и Амман превосходили Иерусалим по многим показателям на порядок, однако общий результат для арабской стороны оказался более чем печален. Ни одна из поставленных оперативно-стратегических задач не была решена, а потери в личном составе и технике во много раз превосходили аналогичные показатели у Израиля.

Если оценивать военно-стратегические и экономические потенциалы Баку и Еревана, то по всем позициям в настоящее время Азербайджан превосходит Армению, причем в несколько раз — и по территории, и по населению, по объему ВВП и военного бюджета, и по количеству (а во многих случаях и качеству) вооружения и военной техники.

Наконец, Азербайджан — страна с молодым населением, которое постоянно растет, а экономический комплекс страны динамично развивается.

Сегодня Баку в состоянии платить за вооружение и военную технику, закупаемые за рубежом, «живыми» деньгами, хотя и упавшие цены на сырье несколько умерили аппетиты военно-политического руководства Азербайджана.

Основная проблема вооруженных сил Азербайджана — качество и профессионализм бойцов и командиров, их желание и умение воевать, мотивированность на успех в бою. В советские времена процент уроженцев Азербайджанской ССР среди офицерского состава Вооруженных сил СССР был относительно невелик, а в ряде видов ВС и родов войск их и вовсе практически нельзя было встретить. А в директивном порядке назначить людей командирами полков и дивизий невозможно.

Процесс подготовки национальных военных кадров требует десятилетий кропотливых усилий, даже для формирования боеспособного корпуса младших командиров (сержантского и старшинского состава). Разумеется, политическое руководство Азербайджана сознает эту проблему. Большую помощь в подготовке национальных кадров Баку оказывает Турция.

В свою очередь, Армения — страна с сокращающимся населением, объем ВВП относительно невелик, источников валютных поступлений практически нет, современное вооружение и военную технику государство может покупать разве что в кредит.

И у той, и другой стороны есть одна общая проблема. Ереван и Баку должны ответить на вопрос: если масштабный вооруженный конфликт между этими странами примет затяжной характер, то как они будут восполнять потери в личном составе, вооружении и военной технике.

То, что имеется на оснащении обеих армий, может быть утрачено в первых же боях сравнительно быстро. Подготовленный к ведению современной войны личный и офицерский состав в запасе практически отсутствует, хотя недостатка в призывных ресурсах в том же Азербайджане, к примеру, нет.

Ясного ответа, на каких мощностях будет осуществляться ремонт поврежденного в ходе боевых действий современного оружия, нет. Стратегического запаса боеприпасов, а равно как и других материальных средств, необходимых для ведения длительной войны, надо полагать, тоже нет.

Есть основания считать, что и в Баку, и в Ереване имеющиеся проблемы осознают, и, по всей видимости, в немалой степени это служит сдерживающим фактором.

Ответ на вопрос «готовы ли обе стороны к длительному и кровопролитному конфликту?», по всей видимости, в настоящее время отрицательный.

Что касается возможных союзников Армении и Азербайджана в гипотетическом вооруженном противоборстве, то в этом случае обычно называют Россию и Турцию.

Однако и в Москве, и в Анкаре будет очень трудно сформулировать военно-политические цели участия в подобном конфликте, понятные подавляющему большинству населения обеих стран. С этим вопросом в обоих случаях будут очевидные проблемы.

Возможно ли примирение Армении и Азербайджана? Считается, что нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами, путем дипломатических переговоров, и предпринимать в этой связи все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе.

Однако при этом следует учитывать, что градус взаимной межнациональной ненависти в настоящее время настолько высок, что любая попытка примирения, даже намек на возможный компромисс ни в Ереване, ни в Баку не будут приняты. И руководители с обеих сторон, даже только озвучившие возможность подобных шагов, будут просто в течение суток сметены волной народного гнева.

В целом, ситуация для Баку и Еревана представляется тупиковой, и никакого выхода из нее пока что не видно.

Конец истории может быть только в одном случае — когда одна из сторон конфликта после полного разгрома противника продиктует свои условия безоговорочной капитуляции. Однако к подобной войне на уничтожение ни в Баку, ни в Ереване не готовы. Похоже, не готовы из-за Карабаха насмерть сразиться и возможные союзники Армении и Азербайджана — Россия и Турция.

Временное прекращение огня на линии боевого соприкосновения армий Армении и Азербайджана может быть достигнуто только консолидированными усилиями Вашингтона, отчасти Брюсселя, Москвы и Анкары.