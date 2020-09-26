Ошибка пилотов или сбой техники: названы версии крушения Ан-26

На Украине временно приостановлены полеты самолетов, аналогичных военному транспортнику Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области в пятницу, 25 сентября – соответствующее поручение дал президент страны Владимир Зеленский.

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«Я настаиваю на том, чтобы причины этой авиакатастрофы были оперативно установлены, а следствие было объективным и беспристрастным», — пояснил политик.

По словам заместителя руководителя офиса главы государства Олега Татарова, полеты не будут совершаться вплоть до точного прояснения всех причин и обстоятельств произошедшего, сообщает УНИАН.

«И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять», — добавил чиновник.

Он напомнил, что по факту трагедии Государственным бюро расследований было возбуждено уголовное дело по статье ст. 416 Уголовного кодекса Украины «Нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия».

«Правоохранительные органы сейчас активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием всех преступлений в оборонной сфере, связанных с закупкой военной техники и ее обслуживанием», — подчеркнул Татаров.

Правительственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства Украины Олега Уруского уже обнародовала предварительные результаты своей работы по выявлению всех обстоятельств трагедии.

«Примерно в 20.38 командиром экипажа было сообщено о падении оборотов левого двигателя. После этого с диспетчерского пункта поступила команда продолжить полет и заходить на посадку. В 20.44 командир корабля подтвердил готовность совершить посадку. В 20.45 произошло столкновение самолета с землей», — сказал вице-премьер.

По его словам, тела погибших находятся в крайне изувеченном состоянии, практически все они почти полностью обгорели, и идентификацию ни одного тела осуществить невозможно без экспертизы ДНК, на что потребуется от двух до трех недель.

Авария произошло около города Чугуев примерно в 20.45 по местному времени (совпадает с московским). Ан-26 с бортовым номером 5608 Вооруженных сил Украины заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной дороги — на 530-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский.

При падении самолет едва не зацепил проезжавший автомобиль. После крушения судно распалось на части и загорелось, говорится в сообщении Госслужбы Украины по ЧС. Спустя час пожар был потушен прибывшими спасателями.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек. В официальном заявлении командования ВВС Украины указывается, что в самолете были семеро военнослужащих воинской части и 20 курсантов-штурманов 2, 3 и 4 курсов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, которые проводили учебный полет.

На месте ЧП сразу были найдены тела 22 погибших, на следующий день – еще троих. Тяжелые травмы получили два человека – они выпрыгнули из самолета еще в полете, когда стало понятно, что столкновение с землей неминуемо.

Их увезли с места катастрофы в больницу, сообщил директор Центра медицины катастроф Виктор Забашт. На следующий день один из них умер.

«По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии — умер», — говорилось в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Второй госпитализированный курсант находится в сознании. Врачи диагностировали у него травмы головы и ноги. Пострадавший дает показания следователям.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что, по предварительным данным, причиной трагедии стало то, что самолет зацепился крылом за землю.

Непосредственно работающие по делу следователи ГБР провели осмотр места происшествия с участием специалистов, произвели выемку необходимой документации, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

Для расследования была создана совместная комиссия из специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса, государственного предприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух», ГП «Антонов», главной инспекции Министерства обороны, ГБР и сотрудников офиса генерального прокурора.

Сейчас рассматриваются четыре версии произошедшего: техническая неисправность агрегатов самолета, ошибка экипажа или руководителей полета, а также нарушения при техническом обслуживании самолета и подготовки его к полету.

Незадолго до трагедии один из пилотов самолета — 30-летний майор из Чугуева — сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем, сообщает «Depo.Харьков» со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

«Двигатель отказал. Он «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — отметил собеседник издания.

Один из курсантов данного учебного заведения, наблюдавший посадку самолета с земли, уточнил, что борт разбился при заходе на третий разворот для посадки, сообщает ТСН.

«Что-то произошло с самолетом на высоте примерно 40 метров над землей. Самолет двигался со скоростью около 240 — 250 км/ч», — приводят местные СМИ слова офицеров аэродрома, наблюдавших за полетом.

Разбившемуся самолету было 43 года. В день крушения он сделал шесть вылетов.

Месяц назад Ан-26 авиакомпании South West Aviation потерпел крушение в южной части Южного Судана. Тогда погибли семь человек из восьми, находившихся на борту.

В декабре 2018 года произошло сразу две трагедии с Ан-26. Один из них разбился при заходе на посадку в аэропорту города Бени провинции Северное Киву Демократической Республики Конго. На борту находились около 60 военных, и не менее 40 удалось выжить при крушении, передает РИА «Новости».

Также в ДР Конго рухнул Ан-26 компании GomAir, это произошло в 40 километрах от международного аэропорта Нджили. Борт зафрахтовала Национальная независимая избирательная комиссия для доставки технических средств для проведения выборов. На борту находились 23 человека, включая трех российских пилотов. Все люди на борту погибли, смерть пилотов подтвердило российское посольство.

В марте того же года при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим в Сирии потерпел крушение Ан-26 Минобороны России. Он столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие — российские военные, среди них 27 офицеров, один в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба (ХНУВС) — крупнейшее высшее военное учебное заведение Украины, занимающееся подготовкой кадров для ВВС.

Он был основан в 1930 году по решению правительства СССР как 3-ая объединенная военная школа летчиков и летчиков-наблюдателей.