Обама виноват: Трамп рассказал о гиперзвуковых ракетах России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.

Таким образом он ответил на обвинения в свой адрес в раскрытии засекреченной информации.

«Какое-то ничтожество говорит: «Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию». Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — рассказал Трамп на предвыборном митинге в штате Миннесота.

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По его словам, США обладают настолько передовым оружием, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин «и все остальные будут нам завидовать». Как отметил президент, они знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда.

При этом глава Белого дома отказался уточнить, о каком именно оружии именно идет речь. «Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком», — отметил американский президент.

Глава Соединенных Штатов довольно часто говорит об уникальном оружии, которым располагает его страна. 10 сентября он рассказал о новых созданных в США системах вооружений, которых нет ни у кого. «У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — отметил Трамп.

Он обратил внимание, что Вашингтон создает «отличное оружие», в том числе ядерное. За последние три с половиной года американские власти, по словам президента, потратили на армию $2,5 трлн и сейчас вооруженные силы Соединенных Штатов «сильнее, чем когда-либо».

Глава Белого дома выразил надежду на то, что эти системы никогда не придется использовать.

При этом он заверил, что ядерное оружие США «сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия».

В середине мая Трамп объявил, что Вашингтон разрабатывает «супер-пупер-ракету». Он утверждал, что создаваемая США ракета будет «самой быстрой в мире» и по скорости будет существенно превосходить все существующие аналоги. Высказывание о новом оружии было сделано по случаю торжественной церемонии презентации космических сил Соединенных Штатов. Американский президент назвал появление первого за последние 72 года военного знамени «очень важным для него моментом».

«Космос является нашим будущим — и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам. Насколько я понимаю, мы (США) являемся лидером в этом вопросе», — сказал Трамп.

Позже CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны сообщил, что эту гиперзвуковую ракету испытали в марте текущего года в Тихом океане. Военные впервые подтвердили, что описанная американским лидером «супер-пупер» ракета во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. По словам собеседника телеканала, президент США проявил особый интерес к этой ракете.

Вашингтон нередко говорит об отставании от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.

Глава Пентагона Марк Эспер в декабре прошлого года признал, что Соединенные Штаты оказались в этой сфере «в роли догоняющего». В связи с этим министр объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Американские СМИ сообщают, что на сегодняшний день в интересах военных осуществляются девять проектов. На текущий год назначены летные испытания нескольких прототипов.

При этом президент России отмечал, что появление у РФ гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других государств на ее сдерживание. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства подчеркнул, что гиперзвуковое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.