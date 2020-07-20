Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса

Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, которую вводили добровольцам, сообщили в военном ведомстве. Испытания проводились на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

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Вторую группу добровольцев в составе 20 человек выписали утром 20 июля. Перед выпиской в соответствии с протоколом исследования они прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — подчеркнули в Минобороны.

Военные уточнили, что у добровольцев не было выявлено никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций, а также жалоб на состояние здоровья.

«Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42-е сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование», — отметили в министерстве.

Полученные в ходе испытаний данные передадут на обработку в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии. Там вакцину оценят и подготовят к госрегистрации.

Согласно сообщению военного ведомства, испытания вакцины прошли в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, каких-либо попыток сокращения сроков исследования не было.

Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС полковник медицинской службы Сергей Борисевич ранее сообщил газете Вооруженных сил России «Красная звезда», что в организме надолго сохранится высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины.

«Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — уточнил он.

По словам Борисевича, компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.

«Уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — отметил полковник.

Минобороны России 10 июля сообщило о переходе на завершающую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как указали вы ведомстве, добровольцы, на которых тестировали вакцину, сформировали первую и вторую группы иммунитета.

Военные подчеркнули, что врачи Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко регулярно отслеживают состояние здоровья всех добровольцев: проводят осмотры, измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, оценивают состояние слизистых оболочек и кожных покровов.

Вторую инъекцию вакцины участникам исследований из второй группы медики сделали 13 июля. После первого укола проверялась эффективность и иммуногенность препарата, а второй был сделан для закрепления иммунитета и увеличения его продолжительности.

Как уточнили в Минобороны, на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь и пройти итоговый медицинский осмотр.

Первые клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 состоялись 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве. Девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, а еще девяти — второй. По словам военных, вакцинация прошла без осложнений, ни у кого из участников эксперимента не наблюдалось побочных реакций, жалоб на состояние здоровья не было.

О начале совместной разработки вакцины от коронавируса 48-м Центральным научно-исследовательским институтом войск радиационной, химической и биологической защиты защиты (РХБ) Министерства обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения доложил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.