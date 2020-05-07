Новый устав: военным запретили говорить о службе

Российским военным запретили распространять в интернете или СМИ информацию, которая позволит определить их принадлежность к Вооруженным силам России. К тому же грубым проступком будет считаться размещение сведений о других военнослужащих и членах их семей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина о внесении изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Военнослужащим также запретили разглашать данные о тех, кто был уволен с военной службы, членах их семей или их родителях. В частности, нельзя распространять информацию, позволяющую определить местонахождение этих людей в определенный период.

Еще один запрет — о разглашении информации о дислокации или передислокации органов военного управления.

Военным также нельзя иметь при себе электронные изделия бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации. Их запрещают носить во время боевых действий, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, пресечения международной террористической деятельности за пределами России, несения боевого дежурства, а также участия в учениях или походах кораблей.

Ряд изменений был внесен и в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил России. В частности, начальнику караула, его помощникам, разводящему и часовому теперь нельзя не только использовать личные средства связи, но и иметь при себе электронные изделия бытового назначения, если в них могут храниться или с их помощью можно распространять через интернет материалы и данные геолокации. Такой запрет относится и к соблюдению порядка в караульном помещении.

Кроме того, президент внес изменения в Устав военной полиции Вооруженных сил России.

Там также обозначен запрет на использование электронных изделий, по которым можно определить геолокацию военнослужащего.

Он распространяется, в том числе, на контролеров военной полиции, находящихся в карауле при гауптвахте, а также на конвойных и выводного при охране и сопровождении содержащихся на гауптвахте военнослужащих.

В марте прошлого года Путин подписал федеральный закон, по которому военнослужащим запретили размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность. В частности, нельзя распространять фото-, видеоматериалы и данные геолокации о себе и других военнослужащих.

Кроме того, им запретили в целом иметь при себе смартфоны. Эти ограничения распространяются и на россиян, призванных на военные сборы.

Этим категориям граждан было запрещено распространять или предоставлять информацию «о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях». К таким данным относятся местонахождение человека, его работа, деятельность военных частей, органов, объединений и организаций.

Военным запретили использовать соцсети и гаджеты, с помощью которых можно хранить и распространять через интернет аудиозаписи, фотографии, видео и данные о геолокации. В то же время кнопочными телефонами пользоваться можно.

Эти ограничения не распространились только на тех, в чьи обязанности входит общение с журналистами и передача информации.

Позже Минобороны подготовило проект указа президента, которым предложили расширить список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих, включив в него использование гаджетов и общение со СМИ. Проект предусматривал значительное ужесточение наказания для военнослужащих за нарушение правил.

Согласно закону «О статусе военнослужащих», за грубые дисциплинарные проступки военные могут быть понижены в звании или должности, уволены с военной службы или арестованы на 30 суток. То есть хранение смартфонов или общение со СМИ предложили приравнять к дедовщине, уничтожению военного имущества и самовольному оставлению воинской части.