«Шершень» вместо «Торнадо»: Германия купит истребители у США

Предполагается, что 45 самолетов F-18 корпорации «Боинг» (30 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet и 15 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler) заменят истребители-бомбардировщики «Торнадо» и будут в основном решать задачи по доставке ядерного оружия США к объектам поражения и вести радиоэлектронную борьбу. Об этом сообщает Defense News.

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Планируется, что в ходе боевых действий F-18 с помощью специальных боеприпасов будут в первую очередь уничтожать средства ПВО вероятного противника и тем самым обеспечивать беспрепятственные действия основной части группировки Объединенных военно-воздушных сил НАТО.

Германия, как известно, является членом группы планирования НАТО. Работа в этой группе вытекает из обязанности ФРГ как члена альянса участвовать в его ядерной программе. Это гарантирует право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия.

В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные вооружения на своей территории.

Иными словами, в соответствии с не так давно разработанной стратегией совместного использования ядерного оружия германские пилоты на самолетах «Торнадо» смогли бы доставлять американские бомбы к назначенным для поражения целям. При этом кодовые комбинации для разблокировки ядерных боеприпасов есть только у американцев. Теперь для решения этих задач планируется заменить истребители-бомбардировщики «Торнадо» на американские Super Hornet.

Кроме того, предложение, переданное германским законодателям во вторник во второй половине дня, предусматривает покупку до 93 многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon разработки авиастроительной компании Airbus, которые, как предполагается, будут выполнять большую часть ударных функций в предстоящих боевых действиях.

Министерство обороны Германии назвало это решение компромиссным.

С одной стороны, официальные лица в Берлине утверждают, что основная цель состоит в том, чтобы поддержать европейскую оборонную промышленность, занятую закладыванием основы для французско-немецкой боевой авиационной системы будущего.

Как ранее писала «Газета.Ru», в июне 2019 года на авиасалоне в Ле-Бурже французская компания Dassault Aviation представила полноразмерный макет европейского истребителя пятого поколения NGF (Next generation fighter). На презентации присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и министры обороны Германии, Франции и Испании. Предполагается, что этот истребитель станет основным оружием ВВС Европы в течение двух десятилетий после принятия самолета на вооружение.

Тогда на встрече с Эммануэлем Макроном министры обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и Франции Флоренс Парли подписали так называемое рамочное соглашение, регулирующее основные правила для совместного проекта, а также соглашение об осуществлении начального этапа исследований. Затем министр обороны Испании Маргарита Роблес поставила свою подпись под документом, который формализует участие в работе над NGF Мадрида.

С другой стороны, F-18 в вариантах Super Hornet и Growler помогли бы избежать разрыва в критических возможностях, которые Германия должна обеспечить в рамках НАТО, заявили в немецком военном ведомстве.

«Подобное решение цементирует трансатлантическое партнерство и подкрепляет наш авторитет в НАТО», — говорится в послании Минобороны к законодателям.

Тем не менее это решение остается весьма спорным, считают многие в Берлине. Сторонники отечественной промышленности в Германии утверждают, что истребитель Eurofighter Typhoon может легко взять на себя и роль самолета радиоэлектронной борьбы.

Предложение германского правительства также предусматривает закупку 15 самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18 Growler с установкой на этой машине собственной аппаратуры РЭБ разработки компании Airbus. Кроме того, еще один аргумент в пользу национальной промышленности гласит, что Германия может поддержать программу Соединенного Королевства (еще одно государство, принимающее участие в программе Eurofighter) в плане оснащения самолетов этого типа необходимым комплектом РЭБ.

Что касается задач по возможному нанесению ядерных ударов, то решение по F-18 сигнализирует о том, что лидеры военного ведомства Германии хотят и далее находиться в безопасности под ядерным зонтиком США.

По крайней мере, пока Берлин остается приверженным стратегии совместного использования ядерного оружия.

Последний вариант F-18 еще не сертифицирован как возможный носитель американских ядерных бомб свободного падения типа B-61-12, хранящихся на территории Германии. Тем не менее, считается, что этот самолет будет готов к войне с применением ядерного оружия существенно быстрее, чем Eurofighter Typhoon.

«Ядерная роль в НАТО, пусть даже и символическая, предоставляет Германии некий атомный авторитет в Североатлантическом альянсе. За нее, безусловно, были все предыдущие германские правительства, даже когда общественное мнение было явно не на их стороне», — пишет Defense News.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду осторожно назвала сделку о покупке американских самолетов «раздельным предложением». По ее словам, флот «Торнадо» будет жизнеспособным до 2030 года, а это значит, что предстоящая программа закупок должна быть реализована к 2025 году, а парламентские одобрения запланированы на 2022 и 2023 год.

«Мы не сделали выбор источника», — произнесла она довольно туманную фразу после выхода из закрытого заседания комитета по обороне бундестага.

Состоящий на вооружении ВВС Германии носитель ядерного оружия (бомб В61) Panavia Tornado — самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов специалистами немецкой фирмы Мессершмит-Бельков-Блом совместно с британской компанией British Aerospace и при участии итальянской Alenia Aeronautica.

Машина существует в двух основных модификациях: истребитель-бомбардировщик «Торнадо» IDS и перехватчик «Торнадо» ADV. Долгое время являлся одним из основных боевых самолетов европейских стран НАТО. Этот истребитель-бомбардировщик широко использовался в ряде военных конфликтов. К концу 2010-х годов перехватчики типа ADV сняты с вооружения повсеместно, а Великобритания сняла с вооружения и ударные самолеты.

Век «Торнадо» близок к завершению, сказали опрошенные «Газетой.Ru» авиационные эксперты. Поэтому Германия вынуждена искать замену этому самолету. И выбор в этом плане F-18 явно не самый худший вариант, если выступать с позиций объективного анализа обстановки, считают они.