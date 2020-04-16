Считает недопустимым: мэр Праги возмущен уголовным делом СКР

Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.

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Дело СКР расследуется по части 3 данной статьи: «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

«Мы считаем недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата», — приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК слова Гржиба.

Мэрия Праги демонтировала с пьедестала монумент Коневу рано утром в пятницу, 3 апреля. Во время сноса группа активистов из числа местных жителей на месте выражала негодование происходящим и даже пыталась помешать, но периметр был оцеплен полицией.

На этой площади будет установлен новый мемориал «Освободителям Праги», конкурс на создание памятника будет в скором времени объявлен мэрией. Посольство России в Чехии призналось, что произошедший перенос памятника в создаваемый Музей памяти XX века вызывает глубокое возмущение.

«Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия победы над нацизмом.

Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя Праги, Освенцима и Терезина», — говорится в комментарии диппредставительства в Facebook.

Как отметили в посольстве, простые жители чешской столицы обращаются во все городские инстанции с жалобами на такой «муниципальный вандализм» со стороны Ратуши.

«Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — указало посольство.

В статьях 18 и 21 этого договора сказано, что Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.

Президент Чехии Милош Земан через своего пресс-секретаря Иржи Овчачека также передал, что является противником такой политики пражского муниципалитета.

«Осуждаем отстранение памятника маршалу Коневу, которое, к тому же, проведено подпольным способом, как в тоталитарные времена. Злоупотребление кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, для ликвидации памятника, достойно презрения. Президент республики Милош Земан глубоко уважает освободителей нашей страны, которые здесь воевали и погибали», — указал Овчачек.

Заместитель председателя Чешской партии национальных социалистов (ČSNS) Пршемысл Вотава сравнил действия Ратуши с тактикой грабителей и указал на неслучайность сноса памятника за месяц до празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

«Уважаемый маршал И. С. Конев, мне стыдно.

Я только что вернулся из Дейвице, и с горем в сердце я хотел бы объявить, что, несмотря на массовые протесты граждан, мэрия Праги сумела провести в жизнь свое решение. В утренние часы освободитель Чехословакии маршал Иван Степанович Конев был снесен и осквернен», — написал он на страницах ресурса Parlamentni Listy.

Вскоре министр обороны Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник России.

«Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», — говорится в письме Шойгу Метнару, которое опубликовали на сайте Компартии Чехии и Моравии.

Глава российского ведомства напомнил, что Советский Союз заплатил огромную цену за освобождение Европы от нацизма — в ходе одной только пражской стратегической операции погибли и получили ранения более 50 тыс. советских граждан, которые боролись за свободу и независимость народа Чехии. Министр подчеркнул, что Москва не может оставаться в стороне от ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов.

«Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», — отметил Шойгу.

В ответ на это обращение пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек объяснил, что военное ведомство не может передать монумент российской стороне.

«Памятник не наш, и поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении. Памятник [Коневу] является собственностью [района] Прага-6», — пояснил Пейшек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти сожалеют о демонтаже памятника, а также «не понимают и не приемлют» таких действий.

Вслед за этим, 7 апреля, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий наказывать за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа снос памятника. Дипломат назвала снос преступлением, которое может стать «долгосрочным раздражителем» в отношениях России и Чехии. По ее словам, отсутствие реакции центральных властей вызывает у МИД недоумение.

«Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными прекратить <…> эту глумливую активность в нарушение международных обязательств», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Памятник Коневу был открыт 9 мая 1980 года, он является работой скульптора Зденека Крыбуса и архитектора Вратислава Ружички.