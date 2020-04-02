«Руслан» над Гудзоном: как РФ доставила в США медоборудование

Ан-124 «Руслан» совершил перелет с аэродрома Чкаловский (рейс RFF8460) с промежуточными посадками в Ирландии (аэродром Шаннон, расположен в графстве Клэр, в 24 км к югу от города Эннис) и Канаде (аэродром Гус-Бэй, на полуострове Лабрадор на востоке Канады, эксплуатируется в качестве авиабазы Королевскими военно-воздушными силами Канады).

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На борту российского был гуманитарный груз, направленный в США для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В Вашингтоне заявили, что США приобрели у Москвы доставленные товары.

«В продолжение телефонного разговора между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [России Владимиром] Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке», — приводятся слова официального представителя Госдепа США Морган Ортэгус на сайте ведомства.

Половину стоимости медицинского оборудования для больниц и лабораторий Нью-Йорка оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В самом Фонде объяснили, что РФПИ уже много лет является надежным партнером для американских компаний на российском рынке и выступает за развитие диалога между Россией и США.

«Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости», — подчеркнули в организации.

При повышенном внимании

Сам факт получения помощи от Москвы активно обсуждается в американских СМИ. Как пишет Defense One, Москва воспользовалась редкой возможностью опубликовать кадры приземления российского самолета и доставки гуманитарной помощи в аэропорт Соединенных Штатов. Однако и тут некоторые наблюдатели усмотрели «пропагандистский трюк».

«С другой стороны наше собственное правительство уходит от ведущей роли Америки в этом глобальном кризисе»,

— написал в Twitter бывший специальный посланник США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России)Бретт Макгерк.

«Мы искренне благодарим вас за всю помощь, которую вы оказываете», — передал авиадиспетчер аэропорта JFK Нью-Йорка на борт «Руслана» незадолго до посадки самолета Аy-124. «Благодарим за прием», — ответил пилот «Руслана».

Военно-транспортные самолеты ВКС России редко совершают посадки в аэропортах США. Единственными российскими военными самолетами, которые в настоящее время летают в воздушном пространстве США, являются машины, осуществляющие разведывательные миссии, которые разрешены Договором по открытому небу. Американские военные самолеты могут выполнять аналогичные задачи над территорией России. Однако администрация Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из этого договора, ставя в вину Москве мифические нарушения ДОН.

Российские военно-транспортные самолеты иногда приземляются в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Это происходит, когда президент России Владимир Путин или другие высшие российские руководители прилетают в Нью-Йорк для встреч в Организации Объединенных Наций. Как правило, самолетами ВТА в США доставляются автомобили первых лиц и другое крупногабаритное имущество.

Несколько раз в прошлом месяце американские и канадские истребители сопровождали российские стратегические бомбардировщики Дальней авиации у побережья Аляски.

Перспективы Ан-124

Что касается самолета Ан-124 «Руслан», то это тяжелый дальний транспортный самолет разработки ОКБ им. О.К. Антонова. Он по праву считается крупнейшим в мире серийным грузовым коммерческим и военно-транспортным самолетом. Когда в 2004 году производство Ан-124 было прекращено, к тому моменту было собрано 56 самолетов. Сегодня многие из них уже списаны, ряд машин потерян в летных происшествиях, значительная часть самолетов находится на хранении.

В настоящее время в России (надо прямо сказать, по весьма неточным данным) насчитывается следующее количество Ан-124: в Военно-транспортной авиации Воздушно-космических силах России — около 16, в авиакомпании «Волга-Днепр» — 12, в 224-м летном отряде — 8, на Украине в «Авиалиниях Антонова» — 7 единиц. Сколько из них исправных — неизвестно.

Прилетевший в Нью-Йорк Ан-124 бортовой номер RA-82038 (заводской серийный номер 9773054955077) находится в составе Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС ВС РФ).

Самолет был построен в 1989 году и прошел капитально-восстановительный ремонт (КВР) в 2014 году.

Программа КВР самолетов Ан-124, многие из которых из которых к тому времени находились на хранении, предполагала модернизацию машин до уровня Ан-124-100. Она стартовала еще в 2010 году. В итоге Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил получила девять самолетов в варианте Ан-124-100. Ремонт и модернизация осуществлялась на предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске.

Перелет Ан-124 по маршруту Чкаловский — Шаннон — Гус-Бэй — аэропорт имени Джона Кеннеди, Нью-Йорк, вновь обострил в стране давние споры, нужна ли ВКС России машина этого типа (то есть стоит ли возобновлять производство Ан-124), а если и нужна, то в каком количестве.

Однако как ранее писала «Газета.Ru», когда начинается дискуссия в категориях, нужна ли какая-то техника или не нужна, это разговор в определенном смысле ни о чем. Критерием «нужна или не нужна» является только одно — готово государство за это платить или нет.

Число самолетов Ан-124, находящихся сегодня на оснащении Воздушно-космических сил России, существенно больше, чем число активно эксплуатируемых машин этого типа. Сегодня летает всего лишь несколько единиц из имеющихся в распоряжении военных самолетов Ан-124.

То есть налицо некая парадоксальная ситуация — с одной стороны, утверждают, что такой самолет нужен и есть необходимость в возобновлении его серийного производства, а с другой стороны, летная годность имеющихся на оснащении машин не восстанавливается.

К тому же, как ранее писала «Газета.Ru», рынок грузовых перевозок на самолетах типа Ан-124 и Ил-76 сегодня заметно упал. В настоящее время в этой сфере вообще трудно рассчитывать на какой-либо крупный коммерческий успех. К тому же из-за санкций Россия практически выбыла с рынка грузовых перевозок со своим парком тяжелых транспортных самолетов типа Ан-124.