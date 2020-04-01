Антирекорд побит: российский самолет вылетел на помощь США

Российский самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом вылетел в США, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. На борту также находится груз медицинских масок.

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Видео с воздушным судном опубликовал Telegram-канал «РИА Новости». На ролике показан Ан-124-100 «Руслан» с медицинскими масками и оборудованием. На видео также попал разгон самолета и его взлет.

Представитель американской администрации ранее сообщал ТАСС, что власти страны намерены сразу же начать использовать все необходимые предметы, прошедшие проверку Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при минздраве Соединенных Штатов.

О помощи США в препятствовании распространению коронавируса президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта.

Предложение исходило от главы российского государства. Позже Кремль сообщил, что в Белом доме приняли это предложение с признательностью.

«Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично. Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия рассчитывает на взаимность в этом вопросе в случае необходимости. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Коронавирус в США распространяется очень быстро. Общее количество зараженных там приблизилось к 190 тыс. Это почти в два с половиной раза больше, чем в Китае, где первая вспышка инфекции была зафиксирована в конце прошлого года, после чего вирус стал распространяться по всему миру.

США поставили антирекорд по количеству летальных исходов заболевания за сутки — от инфекции скончались 865 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. По его данным, общее количество летальных исходов в США превысило 4 тыс., выздоровели 7,1 тыс. человек.

Тем временем, по сообщению агентства Reuters, которое ссылается на источники в министерстве внутренней безопасности, национальный стратегический резерв США почти полностью исчерпал запасы средств личной защиты: респираторов, защитных масок, медицинских перчаток и халатов.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс предполагает, что всего жертвами инфекции в США могут стать от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Сам президент США 31 марта признал, что его стране предстоит пройти через «очень трудные две недели», после чего жители смогут «увидеть настоящий свет в конце туннеля».

Эксперты прогнозируют, что через две недели в США наступит пик смертности от коронавируса, если в стране будут соблюдаться санитарные ограничения, действие которых продлили до 30 апреля. Трамп предполагает, что страна станет на путь восстановления к началу лета. По оценкам специалистов, кривая, отражающая ситуацию с распространением коронавируса в Соединенных Штатах, достигнет «нижней точки» примерно к 1 июня, отметил глава государства.

По его словам, действия американских властей можно будет назвать успешными, если число жертв коронавируса в США не превысит 200 тыс. человек.

«Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра, <...> это будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он уточнил, что по прогнозам некоторых специалистов, количество смертей может достичь 2,2 млн человек.