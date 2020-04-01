Ждут ответа США: Россия готова продлить СНВ-3

Россия готова договориться с США о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today. При этом он напомнил, что для этого недостаточно только доброй воли РФ: требуется согласие США, которого пока нет.

Если Вашингтон согласится продлить СНВ-3, Москва незамедлительно начнет реализовывать необходимые внутригосударственные меры, заверил посол.

Он выразил надежду, что американская сторона определится с подходами по договору в ближайшем будущем, поскольку до истечения срока его действия остается мало времени.

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На вопрос о возможном признании Госдумой потенциального решения президентов России и США о продлении СНВ-3, если таковое вынесут к истечению срока действия соглашения, Антонов подчеркнул, что не хотелось бы рассуждать об этом в сослагательном наклонении.

Посол напомнил, что президент России Владимир Путин ясно обозначил позицию по этому договору в начале декабря минувшего года, когда заявил «о готовности России незамедлительно продлить договор без предварительных условий».

Дипломат также упомянул заявление американских дипломатов, что договор можно продлить за считаные дни, хотя, по его словам, это длительный процесс. Но в ответ на такие утверждения Москвы слышны неоднозначные комментарии, в частности, заявление неназванного «старшего должностного лица» Госдепартамента 9 марта о характере взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в России, сказал Антонов.

Он отметил, что недоумение вызывает отказ американского внешнеполитического ведомства от предложенных Россией консультаций с участием юристов с обеих сторон по правовым аспектам потенциальной пролонгации соглашения.

Российский посол также упомянул об «одержимости» США идеей трехстороннего формата СНВ-3 с участием Китая.

Он назвал это серьезным препятствием для развития российско-американского стратегического диалога, в том числе с точки зрения сохранения существующих договоров и разработки возможных новых двусторонних соглашений.

«Мы убеждены, что взаимодействие с третьими странами в разработке возможных новых соглашений в этой области должно быть строго консенсусным и не представлять угрозы законным интересам безопасности сторон. Пекин явно отверг идею участия в так называемых трехсторонних договоренностях по контролю над ядерными вооружениями», — констатировал Антонов.

СНВ-3 был заключен между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. В соответствии с этим документом стороны должны сократить свои ядерные боевые заряды до 1,55 тыс. единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет наземного, морского и воздушного базирования — до 700 единиц. Действие договора истекает в феврале 2021 года, но его можно продлевать каждые пять лет.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее утверждал, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, так как у него есть недостатки.

Сам глава государства Дональд Трамп выразил желание выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. Но в Пекине эту идею отвергли.

Не одобряют такой подход и в России. По словам заместителя директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Леонтьева, которые приводит ТАСС, у Москвы и Вашингтона уже не осталось времени, чтобы выработать новую версию СНВ-3 до истечения срока действия нынешнего соглашения.

Он напомнил, что текст действующего договора, который был подписан в 2010 году, готовили около года, а новое соглашение потребовало бы еще больше времени, поскольку «сейчас ситуация существенно более сложная».

Леонтьев отметил, что Госдепартамент США так и не ответил на предложение российского МИДа провести консультации по новому договору.