Планы поменялись: Россия ускоряет испытания «Циркона»

Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе. По их словам, стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками оружия с борта фрегата «Адмирал Горшков».

Реклама

Они из собеседников агентства уточнил, что первые испытания ракеты на подводном носителе должны выполняться с подлодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

Сначала стрельбу «Цирконом» с «Северодвинска» проведут из надводного положения, отметил источник.

Точные сроки проведения новых испытаний собеседники не назвали.

В НПО машиностроения, которое, по сведениям СМИ, разработало ракету «Циркон», не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Подводная лодка К-560 «Северодвинск» на сегодняшний день вооружена стратегическими и крылатыми ракетами. Ее функциональное назначение — поражение авианосных группировок и подводных кораблей вероятного противника. Максимальная длина субмарины составляет 120 м, ширина — 13 м, высота — 10 м, подводное водоизмещение — 13,8 тыс. тонн. Над водой она может двигаться со скоростью 16 узлов, а под водой — 31 узел. Подлодка способна пребывать под водой до 100 суток. Экипаж состоит из 90 человек.

В ноябре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что «Цирконы» планируется развернуть, в том числе на проходящих модернизацию фрегате «Маршал Шапошников» и многоцелевой атомной подлодке проекта 949А «Иркутск». В декабре того же года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что «Цирконы» смогут размещать на всех российских кораблях новых проектов.

О «Цирконе» президент России Владимир Путин рассказывал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.

По его словам, ракета способна развивать скорость около 9 Махов и поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет «Циркон» используют универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Этими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, а в варианте для субмарин — многоцелевые субмарины типа «Ясень».

В январе текущего года «Циркон» впервые испытали с корабля, сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. По их словам, ракету запустил фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне Северного Урала. Один из них отметил, что испытания «Циркона» с морских носителей будут продолжатся в 2020 году. После завершения программы пусков с «Адмирала Горшкова» запуски будут выполняться с атомных подлодок, подчеркнул он.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» имеет полное водоизмещение 4500 т, его длина — 135 м, а основное вооружение корабля составляют крылатые ракеты «Калибр».

В конце прошлого года замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники намерены увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 Махов, передавала газета «Красная звезда». По словам замглавы ведомства, в настоящее время продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости, дальности и точности наведения.

В середине декабря прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ВМФ России планируют увеличить количество кораблей, которые будут оснащены «Цирконом».

Он также отметил необходимость увеличения количества кораблей, на которых можно было бы размещать крылатые ракеты «Калибр».

Кроме того, по словам главы оборонного ведомства, нужно расширить номенклатуру беспилотников, роботизированных комплексов и оружия, «основанного на новых физических принципах». То есть оружия, созданного на основании физических процессов и явлений, которые ранее не использовались в холодном, огнестрельном оружии или в средствах массового поражения.