«Не состоялась как государство»: почему Украине предсказывают распад

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ» высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он обратил внимание, что Украина «еще не состоялась как государство». К тому же, по его словам, в последнее время она делает все, чтобы «вообще не состояться как государство».

Гордон предупредил, что в стране разрушаются государственные институты, но этот процесс идет уже давно и не останавливается. Украинцев могут ждать большие потрясения, считает он.

«Я об этом (о развале страны. — «Газета.Ru») говорю давно», — напомнил журналист. По его словам, «очень хороший» мэр одного из крупных украинских городов во время беседы заявил ему, что «к этому идет».

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Днем ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису. Он допустил, что в связи с этим она может попасть в «зону полной турбулентности». «У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — высказался Саакашвили.

В Международном валютном фонде ранее предупредили, что последствия пандемии окажутся «весьма серьезными», но мировая экономика готова к потрясениям и способна справиться с кризисом.

Эпидемиологическая ситуация в мире вызывает особую обеспокоенность на Украине, поскольку многие политологи допускают, что она может не справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Политолог Марат Баширов, слова которого приводит «Украина.ру», допустил ухудшение экономической ситуации в стране и ее опасное приближение к дефолту. Он назвал Украину «костью в горле» для Евросоюза, из-за чего она точно «выпадет из повестки» дня ЕС.

Политолог также отметил, что Киев рискует остаться «с голыми руками» в случае отмены антироссийских санкций.

Эксперт обратил внимание, что в сложившейся ситуации «все думают о том, как спасти свои экономики». «Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», — заявил Баширов.

Незадолго до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство страны готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса. Он поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко проработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы оперативно принимать меры по предотвращению ухудшения экономической ситуации.

«Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам», — подчеркнул Шмыгаль.

Нацбанк Украины признал нехватку наличных долларов и евро в кассах банков. Из-за повышенного спроса населения на фоне прекращения авиаперевозок и закрытия границ валюта начала заканчиваться. Это привело к задержкам новых поставок.

Как сообщалось 17 марта, на корреспондентских счетах украинских банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, поэтому клиенты могут переводить валюту на другие счета и конвертировать ее.

Как рассказал изданию «Страна.ua» финансовый аналитик Василий Невмержицкий, в некоторых банках долларовым вкладчикам предлагают получить свои деньги в евро.

В тот же день депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко», что Украина движется к дефолту. Вернуть долги, которые сформировались на внешнем и внутреннем рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно, констатировал он.

По его словам, у Киева нет плана «выживания страны» в случае отсутствия помощи от МВФ.

«Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — заключил Дубинский.

Как сообщил в Facebook Денис Шмыгаль, украинское правительство обратится к МВФ с просьбой выделить дополнительные средства. Он поручил профильным ведомствам подготовить письмо в фонд с просьбой помочь Киеву в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии.