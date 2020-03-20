Прикрывались благотворительностью: как ФСБ раскрыла террористов

ФСБ выявила финансистов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Их ячейки работали в Крыму, Ростовской области и Республике Коми, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

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В центре уточнили, что деятельность законспирированной ячейки террористов была пресечена во взаимодействии с Росфинмониторингом. Как сообщили в ФСБ, задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств.

Под прикрытием благотворительности террористы и их пособники получили порядка 2 млн рублей.

Во время обысков по адресам проживания подозреваемых участников террористической организации спецслужбы изъяли средства связи, платежные инструменты и документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния. На данный момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием. В группировку входили жители Москвы, Московской, Тюменской и Челябинской областей. Их заподозрили в незаконном обороте огнестрельного оружия, в частности, модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги.

В общей сложности силовики изъяли 236 стволов, среди которых четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, а также «самодельное стреляющее устройство». Кроме того, спецслужбы обнаружили шесть гранат, восемь кг тротила и пороха, 1,5 тыс. патронов различного калибра, два глушителя, запчасти к оружию и комплектующие. В ходе спецоперации удалось разоблачить две подпольные мастерские.

До этого в Крыму при содействии полицейских и бойцов Росгвардии сотрудники ФСБ задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).

«Члены территориальной структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — указано в сообщении спецслужбы.

По данным ведомства, они законспирировано работали на российском полуострове, организовывали массовые собрания, пропагандировали на них террористическую идеологию и пытались вербовать в свои ряды местных мусульман.

В ходе обысков в домах задержанных изъяли запрещенные материалы. Следственное подразделение регионального УФСБ возбудило несколько уголовных дел на членов ячейки террористической организации.

В начале марта сотрудники УФСБ России по Ростовской области обнаружили в Ростове-на-Дону действующую законспирированную ячейку международной террористической организации. Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления службы по региону, после обнаружения террористов сотрудники пресекли их деятельность. Подозреваемых задержали в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Темерник.

Их главой был граждан Афганистана. В настоящее время по данному факту заведено два уголовных дела.

За день до этого, 4 марта, сотрудники ФСБ обнаружили ячейку международной террористической организации, в Твери, передавало РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Ее участники финансировали боевиков. Лидер ячейки, по данным спецслужб, воевал против правительственной армии Сирии.

Название ячейки не уточняется. Также неизвестно, был ли ее главарь задержан. Членами структуры были уроженцы одной из республик Центральной Азии.

Против них возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Также дело завели в отношении тех, кто знал о деятельности террористов, но не сообщил об этом правоохранителям.

В середине февраля ЦОС опубликовал видео, на котором оперативники производят задержание финансиста «Исламского государства».

По версии следствия, мужчина собрал для террористической организации 25 млн рублей.

На видео оперативники задерживают подозреваемого в квартире с еще несколькими людьми. Затем показаны найденные у мужчины документы и банковские карточки.