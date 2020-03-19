«Сверяли каждый валун»: найдено место гибели летчика Филипова

В сирийской провинции Идлиб обнаружили место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого 3 февраля 2018 года сбили террористы, сообщает «Россия 24». Как отмечает шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный, поиск был затруднен из-за сложного рельефа местности.

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«Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи», — говорится в сюжете. Территорию, где было найдено это место, освободили солдаты и офицеры 25-й бригады сирийских вооруженных сил, до переднего края оттуда около 7 км.

Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов облетал идлибскую зону деэскалации, попал под ракетный удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) 3 февраля 2018 года.

Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе. Он успел доложить об атаке, а затем катапультировался. На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Когда боевики подобрались близко, он подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов».

Тело майора удалось вернуть в Россию благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. На подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» с героически погибшим летчиком простилось руководство российского Минобороны. На церемонии присутствовали глава ведомства Сергей Шойгу, его заместитель Николай Панков и другие военачальники.

С прощальной речью выступил экс-главнокомандующий ВВС России генерал армии Владимир Михайлов. Он подчеркнул, что подвиг Филипова потряс людей в России и за ее пределами. Вскоре в ходе церемонии в Кремле президент РФ Владимир Путин передал родственникам Филипова присвоенную ему посмертно Золотую звезду Героя.

«Техника, оружие появятся и у других стран. У нас это уже есть, нас это не волнует. Главное не в этом. Главное в другом. В людях. Таких людей, как Роман Филипов, у них не будет никогда», — подчеркнул Путин.

Семья погибшего летчика решила похоронить его в родном Воронеже. У него остались жена и четырехлетняя дочь.

В июне 2018 года во Владивостоке появилась улица, названная в честь Филипова. Как указали на сайте мэрии города, название было присвоено улице по итогам заседания комиссии по городской топонимике.

«…В районе улицы Русская (от здания № 73ж до пересечения с автомобильной дорогой поселок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл) — ул. Майора Филипова, Героя Российской Федерации, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии», — указали в заявлении властей.

После гибели летчика в России возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемыми по нему проходят сирийские боевики Тарек Сохта, его двоюродный брат Амер и Мурад Джума Шрейб. Их объявили в международный розыск.

Тарек Сохта обратился к России с просьбой снять с него обвинения, говорится в материале «Новой газеты», опубликованном в начале марта текущего года. Автор репортажа Вадих Эль-Хайек встретился с Сохтой в офисе сирийского туркменского совета в некой деревне на границе Турции и Сирии. Сохта попросил корреспондента передать в Москву его заявление, что он не виновен в убийстве Филипова.

По его заверению, в момент гибели летчика он находился в 2 км от места происшествия.

Эль-Хайек предложил ему и его двоюродному брату записать видеообращение, но такой вариант отверг родной брат Тарека Сохты, появившийся в тот момент в офисе.

«Он спросил меня, кто я и что делаю. Узнав про затею Тарека и Амера, он изменился в лице: «Ни в коем случае! Не надо будить спящее дело! Скоро все это забудется и будет все хорошо», — рассказал корреспондент. Как пояснил журналист, брат Сохты считает, что такая запись будет приравнена к признанию вины.

Как указали в материале «Новой газеты», Тарек и Амер Сохта пожаловались, что из-за официальных обвинений в свой адрес они «не могут ни работать, ни переехать куда-то».