Не до России: коронавирус свернул учения НАТО

В учениях Defender 2020, запланированных на весну 2020 года, должны были принять участие 20 тыс. бойцов и командиров, а сами маневры планировались на территории 10 европейских стран.

Однако на этой неделе уже объявили, что несколько последующих и связанных между собой учений — Dynamic Front («Динамичный фронт»), Joint Warfighting Assessment («Совместная оценка боевых действий»), Saber Strike («Сабельный удар») и Swift Response («Быстрое реагирование») — проводиться не будут.

С января текущего года из Соединенных Штатов в Европу было уже переброшено около 6 тыс. военнослужащих Сухопутных войск США, включая штаб дивизии и боевую группу бронетанковой бригады.

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«Мы ожидаем, что боевая группа бронетанковой бригады, уже развернутая в Европе, все-таки проведет боевую стрельбу. Помимо этого, она примет участие в других совместных учебных мероприятиях с союзниками в рамках учения Allied Spirit («Союзный дух»).

Однако войска, уже развернутые в Европе для других мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках учений Defender 2020, будут возвращены в Соединенные Штаты», — говорится в заявлении представителей Сухопутных войск США.

Мероприятия боевой и оперативной подготовки в Европе свернуты из-за вспышки новой формы коронавируса, также известного как COVID-19, который проник в Европу. По состоянию на прошедшую пятницу все перемещения личного состава, вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) из США в Европу были приостановлены.

Как ранее писала «Газета.Ru», всего в маневрах Defender 2020 предполагалось задействовать около 37 тыс. военнослужащих из 19 стран.

В начале этой зимы ВВСТ для учений Defender 2020 уже начали поступать в такие порты Европы, как Бремерхафен (Германия). Это было частью первого этапа крупнейших перегруппировок личного состава и техники с континентальной части США в Европу за последние четверть века.

Между учениями Defender 2020 военные аналитики уже проводили параллели, сравнивая их с учениями REFORGER эпохи холодной войны в Европе — они имитировали развертывание войск, сил и средств Североатлантического альянса в Западной Германии в случае конфликта с Советским Союзом. В этом году планировалось провести мероприятия по отражению вторжения гипотетического противника, обладающего примерно равными оперативными и боевыми возможностями с блоком НАТО.

Несмотря на свертывание процесса боевой подготовки в этом году, Сухопутные войска США пока планируют провести еще одно дивизионное тактическое учение с боевой стрельбой в Индо-Тихоокеанском регионе в 2021 финансовом году.

В то же время некоторые законодатели Соединенных Штатов советуют президенту США Дональду Трампу готовить военных к борьбе с коронавирусом.

В частности, сенатор США Тэмми Дакуорт призывает администрацию Трампа использовать национальную гвардию. По словам парламентария, гвардия может снизить нагрузку на гражданские больницы, создавая места для прохождения тестирования по всей стране.

Поскольку администрация США пытается расширить возможности по тестированию населения на наличие нового коронавируса, Дакуорт предсказала, что федеральное правительство будет вынуждено использовать подразделения нацгвардии США, которые занимаются вопросами радиационной, химической и биологической защиты. По ее мнению, они смогут проверять сотни и тысячи американцев, используя для этого возможности центров сквозного тестирования.

По словам сенатора-демократа от штата Иллинойс, военный персонал может быстро выполнить эту роль, потому что у него уже есть опыт и средства индивидуальной защиты.

«Мы должны проанализировать имеющиеся военные возможности, потому что у них есть все необходимое оборудование, а у нас есть все ресурсы. Давайте подумаем, как использовать их так, чтобы это было немедленным и уместным, чтобы остановить распространение пандемии», — заявила член комитета по делам вооруженных сил сената США Тэмми Дакуорт.

Как ветеран ВС США, получившая в ходе боевых действий в Ираке тяжелое ранение и лишившаяся обеих ног, Тэмми Дакуорт работала над подготовкой к борьбе с пандемией в отделении поддержки гражданских властей в Пентагоне.

Кроме того, боец национальной гвардии может иметь в своих запасах расфасованные блюда, готовые к употреблению, чтобы накормить детей, чей доступ к бесплатному школьному завтраку и обеду может быть затруднен вследствие закрытия школы, говорит сенатор.

Национальная гвардия также может направить специалистов по очистке воды для обеспечения населения питьевой водой.

На прошлой неделе Дакуорт написала служебную записку министру обороны Марку Эсперу, где выразила обеспокоенность тем, что министерство обороны еще не предприняло шагов для обеспечения готовности подразделений национальной гвардии и резерва поддержать местные гражданские власти, если пандемия продолжит распространяться.

В США COVID-19 выявлен уже у 3200 человек, зафиксировано более 60 смертей.

По состоянию на понедельник в 15 штатах было задействовано более 650 военнослужащих национальной гвардии для оказания необходимой помощи в ответ на продолжающуюся вспышку коронавируса.

«Суть в том, что наши силы должны оставаться гибкими, новаторскими и готовыми помочь Америке смягчить воздействие этого вируса», — заявил в понедельник генеральный директор Бюро Национальной гвардии США Джозеф Ленгель.

«Я верю, что генерал-адъютанты в 50 штатах, трех территориях и округе Колумбия будут и впредь принимать решения на своем уровне, чтобы гарантировать, что наши силы в 450 тыс. человек будут готовы, когда губернаторы призовут их», — отметил Ленгель.

В общем, на этом фоне государствам — участникам НАТО в целом и США в частности стало не до гипотетического вторжения с Востока и проведения учений Defender 2020 в полном объеме.