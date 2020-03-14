Будет катастрофа: почему Киев не выходит из Минских соглашений

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев должен выполнять Минские соглашения по урегулированию войны в Донбассе, чтобы Евросоюз продлил экономические санкции против России и после 31 июля.

Реклама

По его словам, подобный ультиматум не раз озвучивали представители европейских стран-партнеров Украины, и невыполнение Минских договоренностей он назвал катастрофическим для Киева развитием событий, передает РИА «Новости».

«Могу вам откровенно сказать, что многие из них очень часто говорят нам: если вы желаете выйти из Минских соглашений, скажите, но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций», — сказал Ермак.

При этом, представитель президента Украины Владимира Зеленского выразил уверенность в необходимости пересмотра Минских соглашений, поскольку украинские власти не намерены передавать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам контроль над границей с Россией после местных выборов.

В то же время, европейские партнеры высказываются против изменения Минских соглашений.

Последнее заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошло 12 марта. На нем впервые присутствовали новые кураторы темы Донбасса от России и Украины — Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Главным итогом встречи стало согласование нового механизма урегулирования — площадки для диалога с участием стран «нормандской четверки» и сторон конфликта в Донбассе. Как заявил Козак, решение не окончательное и пока механизм согласован лишь предварительно.

Помешало полноценному утверждению взаимное недоверие сторон, указал замглавы администрации президента России, возможно, окончательное решение будет принято на следующем заседании.

Кроме того, участники трехсторонней группы договорились сформировать консультативный совет для выполнения соглашений прошлого саммита «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии.

В самопровозглашенных республиках Донбасса это решение оценили как готовность Киева начать прямой диалог, хотя украинские власти пока не подтверждают подобные выводы.

Последний саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Все его участники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

В частности, участники саммита договорились, что до конца 2019 года нужно провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», а к концу марта 2020 года — добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе.

Позднее президент России Владимир Путин поддержал идею создать парламентское измерение «нормандского формата» с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.

«Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту», — заявил Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Зеленский же со своей стороны заявил, что на декабрьской встрече в «нормандском» формате в Париже он установил дедлайн всем участникам для приведения Донбасса к миру.

По его словам, у всех участников есть год для прекращения военного конфликта. Политик также указал, что хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но, если результат будет «нулевой» — Зеленский откажется от всех саммитов.

«Я не буду те пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск», — сказал Зеленский в интервью The Guardian, уточнив, что имеет «два-три альтернативных плана» по решению проблемы в Донбассе.

Касательно антироссийских рестрикций — представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что у стран Евросоюза нет единства относительно России. Он подчеркнул, что санкции сами по себе не составляют политику Европы, и некоторые страны ЕС хотели бы нормализации отношений с Москвой.