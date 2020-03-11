«Ударим еще сильнее!» Как Эрдоган пригрозил Дамаску

Если какие либо противоборствующие Турции в Сирии вооруженные соединения нарушат режим прекращения огня, то турецкие военные нанесут по Идлибу еще более сильный удар, чем ранее, предупредил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы внимательно следим за режимом и за тем, что ополченцы, поддерживающие его, делают на линии прекращения огня. Если кто-либо не сдержит свое слово [по прекращению огня], у нас не останется выбора — мы не только ответим, мы ответим гораздо тяжелее», — сказал Эрдоган.

Он указал, что Турция контролирует ситуацию в Идлибе из 12 пунктов наблюдения.

«Мы подписали временное перемирие в Москве. Мы выполняем его», — сказал глава государства, при этом добавив, что «нельзя говорить о мире, когда треть Сирии находится под контролем террористов».

Он также заверил, что цель Анкары не состоит в том, чтобы сражаться в Сирии или оккупировать эти земли, передает турецкий телеканал NTV.

«Наша цель — защитить безопасность наших границ и спасти миллионы людей, которым угрожает расправа. Мы полны решимости сохранить в безопасности каждый сантиметр нашей границы с Сирией, обеспечивая защиту от терроризма», — резюмировал Эрдоган.

Накануне после возвращения из Брюсселя Эрдоган сообщил журналистам, что турецкие вооруженные силы уничтожили восемь «Панцирей» в Сирии, передавал CNN Turk.

Глава Турции уточнил, что комплексы были развернуты в провинции Идлиб, где с февраля продолжает накаляться конфликт между сирийскими и турецкими военными. Эрдоган отметил важность этих ЗРПК для сирийских войск.

Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя программы по изучению экстремизма и контртерроризма американского Института Ближнего Востока Чарльза Листера сообщало, что Анкара проводит в Сирии воздушные операции исключительно с помощью беспилотников.

Листер разместил в своем Twitter видеозапись, запечатлевшую уничтожение дроном комплекса «Панцирь С1». Эксперт подчеркнул, что до сих пор такое удавалось только Израилю.

В Минобороны России такую информацию назвали «более чем преувеличением». Российские военные уточнили, что основные средства ПВО Сирии, в том числе «Панцири», сосредоточены прежде всего в районе Дамаска.

При этом в Идлибе правительственные силы прикрывали только четыре ЗРПК, отметили в министерстве. Как сообщили в ведомстве, в результате массированной атаки турецких дронов повреждения получили только два «Панциря», причем военные уже почти восстановили их.

Чуть ранее Эрдоган сказал, что Турция оставляет за собой право собственными военными силами добиться целей операции «Весенний щит», начатой в феврале, если «Москва не выполнит обязательства по Сирии», сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Турция никогда не преследовала цель оккупировать или аннексировать сирийские земли. Единственная наша цель — создать безопасные условия, при которых в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев из Турции и 1,5 млн жителей Идлиба, находящихся на границе», — подчеркнул турецкий лидер.

5 марта в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и Эрдогана. Переговоры в совокупности продлились около шести часов, по их итогам был принят совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.

Главным результатом встречи лидеров стало прекращение огня в зоне боевых действий в Идлибе — последнем анклаве вооруженной сирийской оппозиции.

Стороны также договорились о создании коридора безопасности вдоль трассы М-4 в Сирии и возобновлении совместного патрулирования в том числе по новому маршруту с 15 марта.

Обстановка в зоне деэскалации Идлиба резко обострилась в феврале, когда, как сообщало Минобороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления. 33 турецких военнослужащих погибли в Сирии 27 февраля в результате атаки на них со стороны правительственной армии Сирии в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб.

Как объяснили в Минобороны России, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. На тот момент в этом районе находились турецкие военные, хотя их там не должно было быть.