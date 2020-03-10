Вопреки желанию: Трамп не приедет в Москву на День Победы

В Кремле подтвердили информацию, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы СССР в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом стало известно по дипломатическим каналам. Администрации президента пока не известно, на каком уровне будут представлены США на юбилее Победы.

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Ранее о том, что Трамп не приедет в Москву на День Победы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на два источника в российских госструктурах.

Тем не менее, американская сторона заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которых рассматривает в качестве возможных участников делегации США, уточнили собеседники издания.

При этом в ноябре прошлого года американский лидер заявил, что хочет приехать на парад Победы в Москве. Он подтвердил, что получил от российской стороны приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но уже тогда глава США допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в его стране. «Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», — пояснил он.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» ответил на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая. По его словам, это «вообще не важно. Глава государства напомнил, что «это наш праздник».

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — подчеркнул Путин.

Российские власти направили приглашения на торжества по случаю Дня Победы 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Некоторые из них уже подтвердили свое участие. Москва уже ожидает приезда на 9 мая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ. Подтверждение о готовности посетить российскую столицу в День Победы 7 марта пришло и от мексиканской делегации. При этом, как уточнила посол Мексики в России Норму Пенсадо Морено, пока неизвестно, приедет ли в Москву сам президент Лопес Обрадор.

В этом году 9 мая Россия отметит 75-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы. Документ включает 116 мероприятий. Президент России неоднократно подчеркивал, что мероприятия будут организованы на самом высоком уровне, но главное — это забота о ветеранах.

В этом году вопрос о том, кто из мировых лидеров и представителей международных организаций посетит торжество, стоит особенно остро на фоне серьезных конфликтов между государствами в отношении исторической правды о войне. В частности, интерес вызывает вероятность приглашения Польши на мероприятия. В прошлом месяце Песков сообщал, что российская сторона пока не направляла такое письмо в Варшаву.

При этом представитель Кремля еще за несколько дней до этого сообщил журналистам, что приглашения главам многих государств посетить Россию в День Победы «отправлены давно».

Еще один спорный момент предстоящего торжества — участие в мероприятиях Украины. В августе прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что

Москва собирается направить приглашение на празднование юбилея Победы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Но пока известно только о намерении депутата Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Ильи Кивы принять участие в параде. В эфире телеканала NewsOne парламентарий заявил, что у великого праздника 75-летия Победы есть шансы стать точкой соприкосновения, которая поможет сблизиться России и Украине и уладить конфликт в Донбассе.

При этом сам День Победы на Украине, по словам главы МИД страны Вадима Пристайко, отмечаться не будет. На Украине с 2015 года отмечают День памяти и примирения — 8 мая. День Победы 9 Мая остается праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно за день до этого.