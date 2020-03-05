«Мы дорожим этим»: Путин рассказал об отношениях с Турцией

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии. Российский лидер заверил, что никому не было известно о местонахождении турецких солдат. Путин назвал случившееся трагедией.

Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

«Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим», — сказал президент России.

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33 турецких военнослужащих погибли в Сирии 27 февраля в результате атаки на них со стороны правительственной армии Сирии в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб.

Как объяснили в Минобороны России, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. На тот момент в этом районе находились турецкие военные, хотя их там не должно было быть. Российская сторона предприняла исчерпывающие меры, чтобы огонь сирийских правительственных войск был полностью прекращен. Кроме того, Москва обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию республики.

Именно этот инцидент послужил причиной обострения конфликта в Арабской Республике. В итоге 27 февраля Анкара начала операцию «Весенний щит».

Вице-президент Турции Фуат Октай пообещал отомстить за это президенту Сирии Башару Асаду. Октай заверил, что Асад заплатит высокую цену за нападение на турецких военнослужащих. Он назвал сирийского лидера главой террористического государства. По словам Октая, президент САР войдет в историю как военный преступник.

Позицию Анкары разделяют и в Госдепе США. В ведомстве заявили о поддержке Турции в конфликте с Сирией и призвали к незамедлительному прекращению наступлений «режима Башара Асада», России и поддерживаемых Ираном сил.

После случившегося Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение начать наносить ответные воздушные и наземные удары по позициям армии Асада. Анкара уничтожила более 200 целей противника, сообщили в минобороны республики.

«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима [президента Сирии], и мы продолжим наносить удары и дальше», — заявили в администрации турецкого лидера.

Анкара также призвала участников астанинского процесса и все мировое сообщество «остановить преступления против человечности».

Россия в Идлибе поддерживает действия Дамаска и в то же время проводит совместное патрулирование с турецкими военными. Москва пытается урегулировать ситуацию путем диалога, но к данному моменту сторонам еще не удалось договориться.

В Турции, в свою очередь, подчеркивают, что не хотят вооруженного противостояния с Россией. «Нашей целью являются лишь сторонники [президента Сирии Башара] Асада, атакующие расположение турецких военных», — сообщил глава минобороны республики Хулуси Акар, слова которого передает агентство Anadolu.

По его словам, турецкая сторона стремится предотвратить «преступления режима Башара Асада» в регионе и не допустить возникновения нового потока мигрантов. Как отметил глава военного ведомства республики, Турция ждет, что Россия задействует «все рычаги влияния» на Асада для прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил сирийской армии согласно сочинским договоренностям.

Уже на пятый день «Весеннего щита» Акар заявил, что Турция ликвидировала 2 тыс. 557 военных сирийской правительственной армии под предводительством Башара Асада и поддерживающих Дамаск ополченцев.

По словам министра обороны, в рамках этой операции Анкара сбила в Сирии два самолета, восемь вертолетов, 2 БПЛА, уничтожила 135 танков и пять комплексов ПВО.

Дамаск подтвердил уничтожение Турцией нескольких единиц своей военной техники. Кроме того, Арабская Республика сообщала о потере двух бомбардировщиков Су-24.