Надавим на Россию: в ФРГ придумали, как закончить войну в Сирии

Евросоюз и Соединенные Штаты должны вместе усилить давление на президента Российской Федерации Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада. Об этом заявила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Усилить давление <...> чтобы открыть путь для политических переговоров об окончании ужасной войны в Сирии», – подчеркнула немецкая министр обороны.

В свою очередь председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген заявил, что Западу стоит подумать о введении новых санкций в отношении РФ. Он отметил, что у Владимира Путина «нет причин отзываться на европейские предложения», потому что он «не платит за завоевательную войну». Наконец, Реттген предостерег Евросоюз от жесткой реакции на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее объявил, что откроет границы для сирийских беженцев.

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СМИ сообщали, что в Анкаре на фоне разгорающегося конфликта в сирийском Идлибе решили не препятствовать беженцам проходить через территорию Турции. Это произошло после гибели 33 турецких солдат в Идлибе в результате авиаудара.

29 февраля глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что к 10 часам утра границу с ЕС пересекли более 76 тыс. мигрантов. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что

ВКС России не участвуют в авиаударах по турецким военным.

«Прогресс в перемирии возможен лишь после того, как Путин и Эрдоган встретятся в начале марта», – подчеркнул министр иностранных дел Турции.

За пару дней до этого телеканал «Россия 24» сообщил, что боевики в Идлибе вместе с турецкими инструкторами обстреливают Воздушно-космические силы РФ. При обстрелах применяются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), но российские пилоты и их сирийские коллеги используют тепловые ловушки.

В то же время ВКС России вместе с ВВС Сирии бомбит боевиков – в налетах участвуют Миг-23 сирийцев и российские Су-34. Правительственная армия сейчас ведет бои с протурецкими боевиками возле города Саракиб – он был взят силами Башара Асада в начале февраля. Отрядам вооруженной оппозиции удалось прорваться через оборону, однако их действия происходят под сильными бомбардировками российской авиации.

В ходе январско-февральского наступления армия Сирии взяла под контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. Турецкие наблюдательные пункты остались позади линии фронта.

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы арабской республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ответственность сирийской армии за это нападение признало государственное агентство Сирии SANA. При этом журналисты пояснили, что военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов.

Это подтвердила и российская сторона, которая обратила внимание, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому и была атакована.

Но министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что турецкие военные дважды предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе еще за день до этого. Он также сообщил, что в ответ на действия Дамаска турецкая армия поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат.

Эти происшествия обсуждали в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщало агентство Reuters, президент Турции отметил, что такие события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе. Он также предупредил, что в случае продолжения таких атак Анкаре придется использовать свое право на самооборону.

23 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия подписанных год назад Сочинских договоренностей по Сирии пока не выполнены Турцией. «Можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, <...> где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что договоренности были подписаны президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, подчеркнул Песков, террористические организации в Идлибской зоне деэскалации «прекрасно вооружены и постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами и военной техникой».