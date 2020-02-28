В шаге от войны: что происходит между Россией и Турцией

Турция готова воевать с Россией, заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и член комитета президента Турции по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

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Такое заявление прозвучало после того, как в четверг в результате воздушного нападения сирийской армии, погибли 33 турецких военнослужащих.

В Минобороны России в связи с произошедшим отметили, что военные Турции, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди наступавших террористов.

Отмечается, что российская сторона постоянно запрашивала и подтверждала у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений ВС Турции, находившихся около района боевых действий террористов.

«Расчленить Россию изнутри»

Комментируя сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию в эфире местного телевидения, Месут Хакки напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и заверил в готовности Анкары сделать это вновь.

По словам чиновника, «месть Турции будет ужасной». Кроме того, он пообещал «расчленить Россию изнутри», напомнив, что в стране проживают 25 млн мусульман.

Пока никто в Турции на высшем военно-политическом уровне не высказался, что подобные слова являются исключительно частным мнением Месута Хакки, но и не подтвердил его слова.

В то же время президент России Владимир Путин уже обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики», — цитирует слова Лаврова ТАСС.

Он уточнил, что разговор был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

Лавров также подчеркнул, что ситуация в Идлибе не подпадает под Статью 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса рассматривается как атака на объединение в целом.

При этом, как сообщают в Кремле, Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

Тем не менее, в качестве первоочередных мер на обострение ситуации в Идлибе Анкара рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, сообщает Anadolu.

Козыри Эрдогана

Вопрос о ЗРС С-400 существенно на обострившихся взаимоотношениях между Турцией и Россией не скажется, а вот все остальные военно-политические козыри рассмотреть стоить.

В частности, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя «находящейся под угрозой непосредственной военной опасности».

Для начала напомним содержание основного закона войны: зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государс­твом (коалицией) боевого, военно-экономического, морально-политическо­го, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

И этот закон касается не только хода вооруженной борьбы, а им следует руководствоваться и при анализе военно-политической обстановки накануне возможного развязывания боевых действий. Иными словами, в любом вооруженном конфликте у кого больше дивизий — тот и обладает несомненно большими преимуществами.

К примеру, Сирия в целом и провинция Идлиб представляют для России весьма удаленный театр военных действий. Группировка ВКС России в Сирии немногочисленна — всего несколько тысяч человек и несколько десятков летательных аппаратов.

Как ранее писала «Газета.Ru», имеющихся боевых и оперативных возможностей, сил и средств у Эрдогана вполне достаточно, чтобы за считанные дни разгромить части и соединения Башара Асада в провинции Идлиб.

У турецкого лидера в случае регионального конфликта с Москвой с применением только конвенциональных средств поражения будет иметься превосходство в людях и технике. Довести соотношение в силах и средствах хотя бы в соотношении один к одному России в короткие сроки не удастся в силу удаленности театра ведения военных действий и отсутствия технических возможностей для массированной переброски войск и материальных ресурсов в район ведения боевых действий.

Кроме того, в любую минуту Турция может наложить руку на воздушные и морские пути снабжения российской группировки в Сирии материально-техническими ресурсами и личным составом — закрыть черноморские проливы и свое воздушное пространство. Через последнее, в частности, осуществляется пролет практически всех воздушных судов российского военного ведомства.

Через Иран и Ирак лететь гораздо дальше, да и какова будет позиция этих государств в случае начала военных действий России с Турцией, неизвестно. Вполне возможно, что и этот воздушный путь будет перекрыт. В этом случае лететь предстоит вокруг Европы через Гибралтар и Средиземное море. Для фронтовой и военно-транспортной авиации (без промежуточных посадок) этот путь недоступен.

Долететь до Сирии в этом случае сможет только ограниченное количество стратегических бомбардировщиков с дозаправками топливом в полете.

Этим в значительной степени и объясняются воинственные заявления со стороны правящих кругов Турции. В Анкаре отлично осознают и в полном объеме представляют свои реальные преимущества в гипотетическом конфликте с Москвой.

В целом Турция значительно уступает по своему военно-экономическому потенциалу России. Однако обстоятельства и регион возможных действий влияют на расстановку сил.

Конечно, подавляющая часть объема информации о продолжающихся переговорах и консультациях между Москвой и Анкарой нам неизвестна. Между тем в целом требования турецкой стороны сформулировать нетрудно: прекратить наступательную операцию вооруженных сил Башара Асада в Идлибе, прекратить непосредственную авиационную поддержку подразделений и частей Асада в этой провинции, правительственным войскам САР отступить на линию, оговоренную сочинскими и астанинскими договоренностями.

Причем турецкая сторона не исключает, что в случае невыполнения требований Анкары возникшие противоречия в провинции Идлиб будут решаться военным путем. Вполне возможно, что на запланированном сегодня, 28 февраля заседании Североатлантического совета, которое состоится по просьбе Турции для обсуждения ситуации в Сирии, будут расставлены все возможные акценты, а также уточнена позиция НАТО по ситуации.

Вполне возможно, что Североатлантический альянс Турцию в случае начала боевых действий не поддержит, но и не станет создавать Анкаре никаких препятствий.

Между тем фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетными комплексами «Калибр-НК», совершают переход из Севастополя в Средиземное море, где войдут в состав сил оперативного соединения Военно-морского флота.

Остается только надеяться, что, скорее всего, ситуация на местах будет урегулирована между Турцией и Россией, а не под эгидой западных стран или ООН.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).