Жертв стало больше: Турция считает потери в Идлибе

От авиаударов сирийских военных по объектам в провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих, сообщил губернатор находящейся на границе с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Anadolu.

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Ранее он говорил о 29 погибших и 36 раненых. «Семь человек из числа тяжело раненных скончались, таким образом число погибших наших военных возросло до 29. Ранены 36 военных, их лечение продолжается», — говорил Доган в эфире телеканала NTV.

Вечером 27 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности. Оно прошло в президентском дворце в Анкаре под председательством турецкого лидера. На нем присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

После этого в Анкаре приняли решение ответить на атаку со стороны сирийских правительственных войск в Идлибе, заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

Он рассказал, что турецкая сторона начала наносить воздушные и наземные удары по позициям армии президента Сирии Башара Асада.

«Мы призываем стороны астанинского процесса выполнить обязанности, возложенные на все международное сообщество, в частности, с целью прекращения преступлений против человечности, совершенных режимом (Асада — «Газета.Ru»)», — заявил Алтун.

Астанинский процесс — инициатива России, Турции и Ирана по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии. В прошлом месяце Эрдоган высказывался о том, что эти договоренности перестали реализовываться на практике.

Как сообщают источники газеты Daily Sabah, ответным ударом турецкие вооруженные силы уничтожили конвой правительственных войск Сирии на востоке Идлиба.

Накануне телеканал «России-24» сообщал, что турецкие подразделения обстреляли позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в Идлибе. Таким образом они, по информации СМИ, ответили на авиаудар по турецким военным, в результате которого погибли двое бойцов.

«Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация — собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков», — отметил руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

По его словам, турецкая сторона и боевики используют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), а российская авиация, в свою очередь, задействовала тепловые ловушки для защиты от огня.

«Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала [запрещенной в России террористической организации] «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), — утверждается в репортаже. Эпицентром боевых действий, по словам журналиста, стали районы поселков Найроба, Саана и Джубаса.

Эрдоган ранее пригрозил Дамаску, что Анкара оттеснит правительственные силы от своих наблюдательных постов в провинции, если они сами не отступят от них. «Силы сирийского режима должны отступить от наших наблюдательных пунктов. Срок, который мы дали тем, кто их сейчас окружает, подходит к концу. <...> Мы не сделаем ни единого шага назад в Идлибе и выведем силы режима за установленные границы», — предупредил турецкий лидер.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее утверждал, что турецкая сторона не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем в сирийском Идлибе.

В частности, она не разделила готовую к диалогу с властями вооруженную оппозицию и террористов. При этом российско-турецкий меморандум от 18 сентября 2018 года, согласованный по итогам встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Эрдогана, сохраняет статус-кво по присутствию турецких военных. Условием был вывод из идлибской зоны деэскалации всех террористических группировок до 15 октября 2018 года.