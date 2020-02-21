«Заставим согласиться»: Киев редактирует минские соглашения

Некоторые положения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе необходимо изменить, поскольку их невозможно выполнить, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, Киев уже работает над новой редакцией документа.

Реклама

«Сейчас 2020 год. Мы все еще не достигли мира [в Донбассе]. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно. Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен», — сказал он в интервью радиостанции «Голос Америки». Министр подчеркнул, что эти соглашения нужно было выполнить еще в 2015 году.

Как отметил Пристайко, Украина работает над новой редакцией минских соглашений, несмотря на то, что Россия публично выступает против внесения в них изменений.

Кроме того, Киев стремится «заставить всех участников согласиться с тем, что минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен», сообщил глава МИД Украины. По его словам, со временем будет создан новый документ, который будет проще для выполнения и принесет результат.

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года. Этот документ предполагает амнистию участников боевых действий, прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей и проведение на Украине глубокой конституционной реформы. По ее результатам самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны получить особый статус.

Соглашения были подписаны еще в 2015 году, но их положения до сих пор не реализованы. По мере их выполнения будет принято решение о проведении нового саммита «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия.

В последнее время Киев неоднократно выражал стремление пересмотреть минские соглашения. В частности, об изменении их положений говорил во время декабрьского нормандского саммита в Париже и президент Украины Владимир Зеленский. В самопровозглашенных республиках Донбасса раскритиковали такой подход Киева. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что пересмотр этих соглашений может завести ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины в тупик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале выразил мнение, что президент Украины на встрече «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

«Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет прекратить войну, чтобы перестали гибнуть люди, у него связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — считает Лавров.

Тем не менее, несмотря на позицию украинской стороны, на последней встрече в «нормандском формате», которая состоялась 9 декабря в Париже, стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения остаются базисом для работы «четверки».

О том, что они нуждаются в изменениях, на Украине говорили еще до встречи «нормандской четверки». В октябре прошлого года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что этот документ был подписан в 2014 году под серьезным прессингом, но «сейчас ситуация изменилась».

По его словам, Киев может предложить другое видение ситуации в Донбассе, которое будет согласовано с международными партнерами.

«Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении», — пояснил Загороднюк в интервью «Радио Свобода».

В то же время он выразил мнение, что на сегодняшний день разведение войск в регионе не способно изменить ситуацию с безопасностью. «Два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», — отметил украинский министр.