Закон о коллаборантах: кого Киев амнистирует в Донбассе

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Украине стоит принять закон не об амнистии, а о коллаборантах, в котором будет обозначено, что к уголовной ответсвенности не должны быть привлечены жители самопровозглашенных республик Донбасса, выполняющие социально значимые функции, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом тех, кто выполнял репрессивную функцию, по его мнению, должны преследовать по закону.

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«Перед тем, как пройдут выборы [в ДНР и ЛНР], перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят закон о коллаборантах», — заявил он в эфире телеканала ICTV. Он напомнил, что подобный закон принимали и в послевоенной Франции.

Министр внутренних дел назвал этот закон «очень простым». Он подчеркнул, что его идея не об амнистии, а именно о коллаборантах.

«Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», — уточнил он.

По словам главы ведомства, в отношении тех, кто выполнял на неподконтрольных Киеву территориях репрессивную функцию, участвовал в свержении власти насильственным путем, убийствах и тому подобное, должно применяться исключительно уголовное преследование.

Аваков подчеркнул важность информирования жителей ДНР и ЛНР о том, что гражданам не грозит преследование, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Верховная рада проголосовала за закон «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» еще в 2014 году, но его до сих пор не подписал президент Украины. Это идет вразрез с одним из основных пунктов минских соглашений — о проведении амнистии.

Ситуация не изменилась и после смены украинского руководства. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в октябре прошлого года заявил, что Киев не планирует использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии.

«Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершил преступления», — констатировал глава силового ведомства во время рабочей поездки в Житомир.

Он подчеркнул, что такой позиции придерживаются все члены украинского правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования конфликта в Донбассе.

Загороднюк выразил уверенность, что минские соглашения подписывались в 2014 году под серьезным прессингом, но «сейчас ситуация изменилась» и Киев может предложить другое видение ситуации в Донбассе, которое будет согласовано с международными партнерами.

Минские соглашения — основа мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только амнистию, прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей, но и проведение на Украине глубокой конституционной реформы, в результате которой ДНР и ЛНР получат особый статус.

Этот документ был подписан еще в 2015 году, но его положения до сих пор не реализованы, хотя от этого зависит возможность урегулирования конфликта. По мере выполнения этих соглашений будет принято решение о проведении нового саммита «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — напомнил замглавы МИДа Александр Грушко. Он пояснил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что

для проведения нового саммита необходима подвижка по комплексу договоренностей на треке безопасности и политики.

По его словам, Москва продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — обратил внимание Грушко.

Одним из главных препятствий на пути реализации минских соглашений замглавы российского МИДа назвал отсутствие у Киева готовности к диалогу с Донецком и Луганском, хотя это одно из основных условий минского пакета.