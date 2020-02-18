Закон о коллаборантах: кого Киев амнистирует в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

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«Перед тем, как пройдут выборы [в ДНР и ЛНР], перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят закон о коллаборантах», — заявил он в эфире телеканала ICTV. Он напомнил, что подобный закон принимали и в послевоенной Франции.

Министр внутренних дел назвал этот закон «очень простым». Он подчеркнул, что его идея не об амнистии, а именно о коллаборантах.

«Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», — уточнил он.

По словам главы ведомства, в отношении тех, кто выполнял на неподконтрольных Киеву территориях репрессивную функцию, участвовал в свержении власти насильственным путем, убийствах и тому подобное, должно применяться исключительно уголовное преследование.

Аваков подчеркнул важность информирования жителей ДНР и ЛНР о том, что гражданам не грозит преследование, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Верховная рада проголосовала за закон «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» еще в 2014 году, но его до сих пор не подписал президент Украины. Это идет вразрез с одним из основных пунктов минских соглашений — о проведении амнистии.

Ситуация не изменилась и после смены украинского руководства. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в октябре прошлого года заявил, что Киев не планирует использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии.

«Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершил преступления», — констатировал глава силового ведомства во время рабочей поездки в Житомир.

Он подчеркнул, что такой позиции придерживаются все члены украинского правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования конфликта в Донбассе.

Загороднюк выразил уверенность, что минские соглашения подписывались в 2014 году под серьезным прессингом, но «сейчас ситуация изменилась» и Киев может предложить другое видение ситуации в Донбассе, которое будет согласовано с международными партнерами.

Минские соглашения — основа мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только амнистию, прекращение огня, отвод вооружений, возобновление экономических связей, но и проведение на Украине глубокой конституционной реформы, в результате которой ДНР и ЛНР получат особый статус.

Этот документ был подписан еще в 2015 году, но его положения до сих пор не реализованы, хотя от этого зависит возможность урегулирования конфликта. По мере выполнения этих соглашений будет принято решение о проведении нового саммита «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — напомнил замглавы МИДа Александр Грушко. Он пояснил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что

для проведения нового саммита необходима подвижка по комплексу договоренностей на треке безопасности и политики.

По его словам, Москва продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — обратил внимание Грушко.

Одним из главных препятствий на пути реализации минских соглашений замглавы российского МИДа назвал отсутствие у Киева готовности к диалогу с Донецком и Луганском, хотя это одно из основных условий минского пакета.