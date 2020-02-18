Как на Украине: в Киеве предсказали войну России и Белоруссии

Российско-белорусские отношения продолжат ухудшаться и даже могут перерасти в вооруженный конфликт, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко. В интервью пражскому журналу Respekt он предупредил, что Белоруссию ожидают тяжелые времена.

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«Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше», — рассказал Пристайко.

При этом, по словам руководителя украинской дипломатии, он «надеется, что ошибается» в этом прогнозе.

На вопрос журналистов, говорит ли Пристайко это белорусскому президенту Александру Лукашенко, министр ответил утвердительно. По его словам, глава государства сам несколько раз дал понять, что белорусские военные будут воевать.

«А наш совет звучит так — когда на вас нападет Россия, то у вас будет выбор из двух вариантов: с помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными и проиграть или сразу начать воевать», — заявил Пристайко.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал высказывание Пристайко о возможном вооруженном конфликте России и Белоруссии «явной чушью» и «дешевой пропагандой».

«Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал политик в Twitter.

Вместе с тем необходимо признать, что отношения двух стран сегодня далеко не однозначные. Лукашенко неоднократно заявлял о давлении со стороны России ради ускоренной интеграции. В декабре прошлого года в интервью «Эху Москвы» президент Белоруссии назвал гарантами независимости его страны западные страны и НАТО в частности.

Как сообщало Bloomberg, президент России Владимир Путин предлагал белорусскому коллеге объединить две страны, чтобы создать сверхдержаву. Но Лукашенко, по информации агентства, категорически отказался от такого плана.

Позже он сам заявил, что российское руководство намекало ему на необходимость отказа от независимости в обмен на единые цены на энергоносители, но президент Белоруссии отверг такой вариант.

«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», — заверил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого уточнил, что Москва продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи 7 февраля лидеры двух стран достигли определенного понимания.

«Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что, собственно, продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее, непосредственно с компаниями — поставщиками нефти. Собственно, главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, они будут сейчас заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития двусторонних отношений.

Вместе с тем он отказался комментировать некоторые высказывания главы Белоруссии. «Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить», — констатировал Песков.

За несколько дней до этого Песков высказывался по поводу визита в Белоруссию госсекретаря США Майкла Помпео.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Москвы и Минска свои отношения, которые носят союзнический, очень близкий характер.

На сегодняшний день стороны не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. По этой причине президент Белоруссии распорядился искать возможности альтернативных поставок. Он обвиняет Россию в «кидке» по газу и утверждает, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.