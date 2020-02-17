Не готовы к диалогу: от чего зависит апрельский «нормандский саммит»

Проведение нового саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — напомнил Грушко.

Он пояснил, что для проведения нового саммита необходима подвижка по комплексу договоренностей как на треке безопасности, так и на политическом треке.

Замглавы МИД заверил, что Москва продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — подчеркнул он.

Грушко назвал одним из главных препятствий на пути реализации минских соглашений отсутствие у Киева готовности к диалогу с Донецком и Луганском. По его мнению, это обязательство «вопиющим образом» не выполняется, хотя оно — одно из основных условий минского пакета.

В очередной раз встреча в «нормандском формате» прошла в Париже в декабре 2019 года. В ней принимали участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что до конца 2019 года в Донбассе будет установлено перемирие, а к концу марта 2020 года там создадут три новых района разведения сил. Кроме того, участники саммита подтвердили, что необходимо продлить закон об особом статусе региона, чтобы затем провести в нем выборы, а также закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» — документ, который определяет механизм присвоения Донбассу особого статуса, возможной амнистии участников конфликта и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе обозначено в пункте №11 минских соглашений.

Эти соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на Украине глубокой конституционной реформы. Результатом таких изменений должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса ДНР и ЛНР.

Этот документ был подписан еще в 2015 году, но его положения до сих пор не реализованы.

Сегодня стороны активно обсуждают вопрос внесения изменений в минские соглашения. В частности, Зеленский хотел исправить некоторые положения о контроле над границей. Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников сообщил, что соответствующие предложения будут подготовлены к следующей встрече в «нормандском формате». По его словам, это необходимо, чтобы «они сработали».

В ходе телефонных переговоров с Зеленским 14 февраля Путин уточнил, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Президент России еще во время прошлого «нормандского саммита» подчеркивал, что для разрешения конфликта эти соглашения необходимо соблюдать неукоснительно. При этом Зеленский и Меркель допускали внесение в них изменений.

Президент Украины уже выразил готовность в случае необходимости встретиться с российским коллегой до нормандского саммита, который должен пройти в апреле, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Если он (Зеленский. — «Газета.Ru») будет видеть, что эта встреча необходима, что она может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в «нормандском формате», мы это не исключаем», — сказал он. Ермак уточнил, что пока разговоры на эту тему не велись.

В конце января Зеленский сообщил израильскому «9 каналу», что ведет прямой диалог с Путиным для продолжения обмена пленными и прекращения конфликта в Донбассе.

Президент Украины пояснил, что на территории России находятся украинцы, вопросы возвращения которых можно решить только с российским президентом.