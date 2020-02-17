«Конец поддержке зверств Асада»: Трамп обсудил с Эрдоганом Идлиб

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в сирийском Идлибе и заявил, что Россия не должна поддерживать действия правительства Сирии, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Американский лидер выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе и поблагодарил Эрдогана за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы, подчеркнули в администрации США.

«Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта», — говорится в релизе Белого дома.

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Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности непосредственного вмешательства США в ситуацию в Идлибе, отмечал, что в данный момент говорить об этом нельзя. Таким образом он прокомментировал заявление президента Турции, который выразил намерение провести переговоры с Дональдом Трампом в связи с ситуацией в сирийской провинции.

Несмотря на ухудшение в отношениях, Россия и Турция по-прежнему продолжают сотрудничать для выработки итогового соглашения по Идлибу, сообщил «Известиям» глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. <…> Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях», — подчеркнул Чавушоглу.

Он отметил, что предстоящие контакты Москвы и Анкары покажут, потребуется ли странам еще одна встреча.

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил надежду, что переговоры с Турцией окажутся результативными. «С российской стороны будут углубленные предметные переговоры, — заверил он.

Турецкий лидер ранее сообщил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы правительственная армия арабской республики прекратила наступление в провинции Идлиб и до конца февраля отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Эрдоган пригрозил, что в противном случае со стороны Турции возможен военный ответ. Но некоторое время спустя он решил, что Анкара не будет ждать конца февраля, и потребовал немедленного отхода сирийской армии.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, турецкая сторона еще не выполнила несколько взятых на себя ключевых обязательств по решению проблем вокруг провинции Идлиб. В частности, Анкара до сих пор не отмежевала вооруженную оппозицию, настроенную на диалог с правительством в рамках политического процесса, от террористов запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусры», которая мимикрировала под «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация запрещена в России). При этом вице-президент Турции Фуат Октай утверждает, что его страна выполнила взятые на себя обязательства по Идлибу.

Ситуация в сирийской провинции резко ухудшилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. Он вступил в силу 12 января, но террористы только активизировали свои атаки. В результате погибли российские и турецкие военные специалисты. Правительственная армия САР предприняла ответные действия против экстремистов и 5 февраля взяла город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция приступила к масштабным атакам против сирийской армии по двум направлениям: на Саракиб и населенный пункт Нейраб севернее Саракиба. Боевики вели наступление под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. При этом активное участие в этих боях принимали сторонники «Джебхат ан-Нусры».

В итоге отряды правительственных войск отразили эти атаки, а оппозиция понесла значительные потери убитыми и ранеными.

Сирийской правительственной армии удалось установить контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), за исключением небольшого участка около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированного турецкими военными.