«Вопрос не стоит»: миротворцев ООН в Донбассе не ждут

Сейчас на повестке дня стран «нормандского формата» не стоит вопрос присутствия миротворческого контингента Организации объединенных наций (ООН) в Донбассе. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится. В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало», — заявил замглавы МИД РФ.

Руденко подчеркнул, что ряд западных стран продвигает «операцию по принуждению к миру», чтобы силой вернуть Донбасс в состав Украины, не предоставляя региону особый статус. Дипломат напомнил, что это противоречит минским соглашениям и не устраивает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

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В конце декабря прошлого года временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил изданию «Зеркало недели», что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

Тейлор считает, что введение миротворцев может помочь восстановить полный контроль Киева над Донбассом. По словам американского поверенного, странам Европы необходимо быть готовыми заплатить за то, чтобы остановить вооруженный конфликт в регионе.

Вскоре после этого министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что слова дипломата из США противоречат минским соглашениям. При этом глава МИД ДНР подчеркнула, что ведомство рассматривает подобные высказывания как попытку пересмотреть минские договоренности и внести изменения в пункты, не устраивающие украинскую сторону.

За пару недель до этого глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти рассматривают возможность возвращения к идее ввода миротворческих сил ООН на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», — отметил он.

Пристайко также добавил, что пока в поддержку идеи ввести в регион контингент ООН высказалась только Россия. Вместе с тем дипломат сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса. Киев не устраивает предложение Москвы о размещении миротворческих сил только вдоль линии соприкосновения, добавил он.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев официально не выдвигал инициативу о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс.

В сентябре нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов направить миротворцев в Донбасс, чтобы перекрыть российско-украинскую границу. Это заявление политик сделал на пресс-конференции для украинских СМИ.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — подчеркнул глава государства.

По его словам, введение миротворцев будет для Минска «большой проблемой», поскольку белорусы не хотят ввязываться в конфликт. Тем не менее, добавил белорусский лидер, он может пойти на это при согласии «двух сторон».

Лукашенко подчеркнул, что всегда поддерживал «единую и неделимую» Украину. Однако ситуация в регионе существенно изменилась за прошедшие несколько лет, поэтому «нужно перейти к конкретным действиям».

Глава ДНР Денис Пушилин в ответ на это заявил, что его республике не требуются дополнительные миротворческие силы из Белоруссии, так как собственные правоохранительные органы республики отлично справляются с задачами по обеспечению порядка на ее территории и границах.

Пушилин также добавил, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе встречается именно в Минске, что является большим и достаточным вкладом в процесс урегулирования ситуации в Донбассе со стороны Белоруссии.

«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на нашей границе их контингента мы с благодарностью отклоняем», — заключил глава ДНР.