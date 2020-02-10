Подарок на юбилей: ветеранам выплатят 71 млрд рублей

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне государство выделит более 71 млрд руб., сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, некоторые категории ветеранов боевых действий должны получить 75 тыс. руб., а другие — 50 тыс. руб.

Российские власти выделят более 71 млрд руб. на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, эти средства будут выплачены в апреле-мае.

«Наша задача — подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя», — заявил глава кабмина.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что меры коснутся 1,15 млн человек, а осуществлять их будут Пенсионный фонд и органы, которые выплачивают военные пенсии.

«Дано поручение, чтобы к 18 февраля министерство труда и социальной защиты представило все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить», — сказала она.

Мишустин напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о соответствующих единовременных выплатах тем, кто внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне на полях сражений и в тылу. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Выплату в размере 75 тыс. руб. получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками.

Бывшие совершеннолетние узники при этом получат по 50 тыс. руб.

О таких выплатах президент сообщал еще 18 января во время посещения мероприятий в Санкт-Петербурге, приуроченных к 77-летию прорыва блокады Ленинграда.

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин ранее заявил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне власти выделят на выплаты ветеранам десятки миллиардов рублей.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 млрд руб.», — говорил Топилин.

В другие годы единовременные выплаты по случаю годовщины Победы составляют 10 тыс. рублей для ветеранов и 5 тыс. рублей для тружеников тыла.

Но этот год глава государства объявил Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По данным за апрель 2019 года, в России проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших. Тружеников тыла, согласно апрельским данным, в стране более 760 тыс. человек. Самих участников войны, инвалидов и тех, кто в то время работал на объектах противовоздушной обороны, — около 75,5 тыс.

Материальное обеспечение ветеранов уже улучшилось в текущем году. С 1 февраля в России увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников, право на которую имеют 60 категорий граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов, участников войны и ветеранов боевых действий.

Согласно данным Пенсионного фонда России, сейчас ЕДВ получают более 15 млн человек. Ее индексация составила 3%. Максимальную прибавку получили Герои Советского Союза и Герои РФ: выплаты им выросли на 1 911 руб. и составили 65 619 тыс. руб. в месяц.

Предложение о ежегодном выделении материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны президент России выдвинул в декабре 2018 года.

Глава государства заявил, что власти должны «четко, неукоснительно» выполнять обязательства перед ветеранами, а местные власти обязаны знать, в чем нуждается эта категория граждан, и решать их проблемы в приоритетном порядке.

Ветераны получали единовременные выплаты ко Дню Победы еще до того, как это финансирование было закреплено официально. В мае 2018 года Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. тем же категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Но тогда предполагалось, что это будет разовая акция.

В Минтруда отметили, что матпомощь была предоставлена примерно 103 тыс. человек, а общий объем выделенных средств федерального бюджета составил 1,034 млрд руб.