Подарок на юбилей: ветеранам выплатят 71 млрд рублей

Российские власти выделят более 71 млрд руб. на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, эти средства будут выплачены в апреле-мае.

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«Наша задача — подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя», — заявил глава кабмина.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что меры коснутся 1,15 млн человек, а осуществлять их будут Пенсионный фонд и органы, которые выплачивают военные пенсии.

«Дано поручение, чтобы к 18 февраля министерство труда и социальной защиты представило все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить», — сказала она.

Мишустин напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о соответствующих единовременных выплатах тем, кто внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне на полях сражений и в тылу. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Выплату в размере 75 тыс. руб. получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками.

Бывшие совершеннолетние узники при этом получат по 50 тыс. руб.

О таких выплатах президент сообщал еще 18 января во время посещения мероприятий в Санкт-Петербурге, приуроченных к 77-летию прорыва блокады Ленинграда.

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин ранее заявил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне власти выделят на выплаты ветеранам десятки миллиардов рублей.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 млрд руб.», — говорил Топилин.

В другие годы единовременные выплаты по случаю годовщины Победы составляют 10 тыс. рублей для ветеранов и 5 тыс. рублей для тружеников тыла.

Но этот год глава государства объявил Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По данным за апрель 2019 года, в России проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших. Тружеников тыла, согласно апрельским данным, в стране более 760 тыс. человек. Самих участников войны, инвалидов и тех, кто в то время работал на объектах противовоздушной обороны, — около 75,5 тыс.

Материальное обеспечение ветеранов уже улучшилось в текущем году. С 1 февраля в России увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников, право на которую имеют 60 категорий граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов, участников войны и ветеранов боевых действий.

Согласно данным Пенсионного фонда России, сейчас ЕДВ получают более 15 млн человек. Ее индексация составила 3%. Максимальную прибавку получили Герои Советского Союза и Герои РФ: выплаты им выросли на 1 911 руб. и составили 65 619 тыс. руб. в месяц.

Предложение о ежегодном выделении материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны президент России выдвинул в декабре 2018 года.

Глава государства заявил, что власти должны «четко, неукоснительно» выполнять обязательства перед ветеранами, а местные власти обязаны знать, в чем нуждается эта категория граждан, и решать их проблемы в приоритетном порядке.

Ветераны получали единовременные выплаты ко Дню Победы еще до того, как это финансирование было закреплено официально. В мае 2018 года Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. тем же категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Но тогда предполагалось, что это будет разовая акция.

В Минтруда отметили, что матпомощь была предоставлена примерно 103 тыс. человек, а общий объем выделенных средств федерального бюджета составил 1,034 млрд руб.