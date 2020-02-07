Праздничные выплаты: ветеранов поздравят материально

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.

Сумма выплаты составит 75 тыс. рублей.

В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войны, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками.

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При этом бывшие совершеннолетние узники получат по 50 тысяч рублей. Финансирование расходов, в том числе на доставку выплаты, обеспечит российское правительство.

Об этих выплатах президент сообщил еще 18 января в ходе визита в Санкт-Петербург, приуроченного к 77-летию прорыва блокады Ленинграда. Обычно единовременные выплаты по случаю годовщины Победы составляют 10 тыс. рублей для ветеранов и 5 тыс. рублей для тружеников тыла.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Россия выделит на выплаты ветеранам десятки миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 млрд рублей», — сказал Топилин.

Глава государства объявил 2020-й Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Согласно информации за апрель 2019 года, в России проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших. Тружеников тыла в стране, по апрельским данным, более 760 тыс. человек. Самих участников войны, инвалидов и тех, кто в то время работал на объектах противовоздушной обороны, по прошлогодним сведениям, в живых оставалось около 75,5 тыс.

С 1 февраля в России увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников, право на которую имеют 60 категорий граждан. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов, участников войны и ветеранов боевых действий, а также россияне, которые пострадали от воздействия радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф.

По информации Пенсионного фонда России, сейчас ЕДВ получают более 15 млн человек. Ее индексация составит 3%.

Максимальную прибавку получат Герои Советского Союза и Герои РФ: выплаты им вырастут на 1 911 рублей и составят 65 619 тыс. рублей в месяц.

Российский лидер предложил ежегодно выделять материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в декабре 2018 года, сообщалось на сайте Кремля.

По словам президента, государство должно «четко, неукоснительно» выполнять обязательства перед ветеранами, а местные власти должны знать, в чем нуждается эта категория граждан, и решать их проблемы в приоритетном порядке.

Такие выплаты ветеранам ко Дню Победы уже производились и до их официального закрепления. В мае 2018 года Путин подписал указ о выплате в 10 тыс. рублей тем же категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Впрочем, тогда речь шла только о единовременной выплате.

Как сообщили в Минтруда, матпомощь была предоставлена примерно 103 тыс. человек, а общий объем выделенных средств федерального бюджета составил 1,034 млрд рублей.

В июле 2017 года Владимир Путин подписал указ об установлении денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Израиле. Согласно этому документу, с 1 января 2018 года пожизненное материальное обеспечение установили израильтянам, которые ранее были гражданами СССР или России. Размер ежемесячных денежных выплат составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Такое обеспечение получают военнослужащие, проходившие военную службу в период Великой Отечественной войны, инвалиды военных действий, работники предприятий и военных объектов, блокадники, бывшие узники концлагерей и другие.