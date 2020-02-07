Странная закономерность: Небензя о попытках защитить боевиков

Внеочередные заседания Совбеза ООН по Сирии проводятся именно в моменты, когда угроза нависает над местными боевиками, заметил российский постпред при организации Василий Небензя. Так он прокомментировал прошедшее накануне по запросу США, Франции и Великобритании в СБ ООН обсуждение ситуации на северо-западе Сирии.

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«У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией», — обратил внимание Небензя.

Постпред России напомнил, что террористов признал таковыми сам Совет безопасности. По его словам, речь идет о суверенной территории Сирии и о боевиках, борьба с которыми — право и обязанность правительства любой страны.

Небензя отметил, что в ходе заседания некоторые западные представители в очередной раз обвинили сирийские власти и Россию в неизбирательных атаках. В частности, они указали на удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Идлибе. Российский представитель подчеркнул, что военные акции РФ в этой провинции носят пропорциональный и избирательный характер.

По его мнению, некоторые члены Совбеза не интересуются информацией о гибели сирийцев, которые находятся на подконтрольной Дамаску территории. «В декабре 2019 — начале января 2020 года погибли 42 мирных жителя, из них пять детей. 92 человека пострадали, из них 30 детей. В основном это происходит в провинции Алеппо. За первые две недели января отмечено свыше 1 тыс. нападений. Счет убитым и раненым среди мирных жителей и сирийских военнослужащих пошел на сотни», — констатировал Небензя.

К тому же, по его наблюдению, члены СБ обошли вниманием последние случаи разрушения террористами объектов гражданской инфраструктуры в окрестностях Хомса. Тогда материальный ущерб был нанесен нефтегазовому комплексу Сирии.

Идлиб остается единственным регионом Сирии, который находится под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, которую населяют боевики. На территории Идлиба действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб ухудшается с каждым днем, несмотря на согласованное Москвой и Анкарой перемирие, которое начало действовать в регионе 12 января. По данным Минобороны России, за прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама.

Только за последние две недели, по данным МИД РФ, в зоне деэскалации произошло более 1 тыс. нападений.

Как сообщают российские дипломаты, счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации уже идет на сотни. Среди жертв боевиков — российские и турецкие военнослужащие.

После того, как террористы активизировали свою деятельность, в Идлибе произошел всплеск насилия, и сирийские войска были вынуждены реагировать, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела», — отметили в министерстве.

В МИД также обратили внимание, что террористы не прекращают атаки на российскую авиабазу Хмеймим. В очередной раз подобный инцидент произошел вечером 1 февраля. Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, в тот день около 23.00 мск российские военные, находившиеся на авиабазе, отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны боевиков. Дроны запускали с подконтрольной противникам территории идлибской зоны деэскалации.

По словам Боренкова, военнослужащие РФ вывели из строя все БПЛА, нарушив функционирование их систем управления. Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Материального ущерба тоже удалось избежать.

При этом руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон обратил внимание, что боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий на подконтрольных им территории, то есть в идлибской зоне деэскалации. «За прошедшие сутки [2 февраля] зафиксировано 32 обстрела», — подчеркнул Боренков.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, бойцы незаконных вооруженных формирований подвешивают на дроны, которые направляют в сторону Хмеймима, взрывчатку и поражающие элементы.

До этого подобную атаку российские военные отразили в конце января. Тогда при помощи средства противовоздушной обороны (ПВО) они уничтожили три беспилотника, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, дроны направлялись к базе с северо-востока вечером 19 января. В результате никто не пострадал и материального ущерба не было, поскольку зенитные ракетные средства уничтожали БПЛА на безопасном расстоянии.

Но этим не ограничиваются проблемы, с которым приходится сталкиваться российским и сирийским военным в этом регионе. Ситуация там осложняется еще и тем, что у сирийцев существуют разногласия с патрулирующими территорию турками.

По данным минобороны Турции, 3 февраля правительственные силы Сирии атаковали турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли три гражданских и пять военных, сообщил вечером в тот же день находившийся на тот момент в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Причастность войск президента Сирии Башара Асада к гибели турецких граждан признало государственное информационное агентство Сирии SANA. Оно пояснило, что это произошло, когда военные САР вели огонь по отступающим частям террористов.

Российская сторона обратила внимание, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому попала под обстрел.

Турецкие военные решили отомстить сирийцам: армия республики поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. При этом он отметил, что за день до этого Анкара дважды предупреждала российских военных о перемещении сил в Идлибе.

Этот вопрос, в частности, обсуждали в ходе телефонных переговоров Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин, сообщал Reuters.

Отношения России и Турции в Сирии Небензя также упомянул в своем выступлении. Он подчеркнул, что Москва и Анкара работают для снижения напряженности в Идлибе и российская сторона никому не позволит вбивать клинья в усилия Астанинского формата.

«В связи с эскалацией обстановки мы продолжаем взаимодействие с Турцией в интересах деконфликтинга и снижения напряженности. Проводятся соответствующие контакты между президентами, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами», — информировал он коллег в Совбезе.