За хлеб и шубы: провинившиеся чиновницы из Керчи уволились

Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали заявления об отставке со своих постов после скандала с поздравлением блокадников, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. По информации пресс-службы ЕР, он обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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Председатель горсовета Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января — в День освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков — посетили 11 керчан, переживших блокаду города.

Они вручили блокадникам медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и, как отмечали СМИ, каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Кроме того, возмущение вызвал их внешний вид: на сайте керченского горсовета была опубликована фотография, на которой рядом с блокадницей стоят чиновницы в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал этот инцидент унизительным.

Сам Аксенов накануне заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что керченские депутаты и чиновники, которые пришли поздравить переживших блокаду Ленинграда ветеранов и не сняли в их жилье шубы, должны быть уволены.

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия»», — подчеркнул он.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что такая ситуация удивительна для него. «Я думаю, что они, конечно, не дружат с пониманием элементарной этики, не дружат с ветеранами. Мне кажется, все это не очень приятно слышать. Конечно, это неправильно, подобные вещи вызывают удивление», — сказал Цеков РБК.

Сами чиновники, объясняя свои действия, заявили, что спешили и им некогда было раздеваться.

«А что надо было сделать людям? 11 человек, мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы. Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен. Почему такой негатив со стороны наших людей — вообще непонятно», — сказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь горсовета и участник мероприятия Диана Ушакова.

Кроме того, она объяснила, что ветеранам дарили не хлеб, а особые пироги, сделанные вручную. По ее словам, их нельзя расценивать как «нищенскую подачку». «Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — пояснила она.

Сама Мая Хужина ранее также заявила ТАСС, что не видит своей вины в скандале с блокадниками.

Дочь одной из ветеранов Елена Матвейченко рассказала, что ее матери Евгении Прошиной подарили большой букет цветов, медаль и пирог. По словам Матвейченко, ее мать не чувствует обиды.

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов, в свою очередь, заявил НСН, что увиденные им фотографии производят неизгладимое впечатление.

«Эти люди столько всего пережили. Для них самое главное — внимание, теплое человеческое отношение. А не формальный, бездушный подход ради галочки, ради того, чтобы отчитаться. Здесь явно продемонстрирован именно такой чиновничий подход. Подарили по буханке хлеба, хотя очевидно, что были другие возможности. Всего 11 человек! Убежден, что их с удовольствием бы вместе с администрацией поздравили некоммерческие организации. Могли бы взять студентов, взять школьников. Эти люди прошли очень страшные испытания, они жили в страшное время», — подчеркнул Нилов.

Он напомнил, что в блокаду людям пришлось пережить много потрясений, а хлеб для них — символ выживания.

Но такое отношение и такие символические «подарки» — это напоминание о трагических событиях, отметил депутат. «Ни ума, ни фантазии у этих чиновников. Если бы эти чиновники с каждым из этих блокадников посидели, поговорили, может быть, по-другому относились к хлебу и выбору подарков», — возмутился он.