Мешают самолетам: военные США глушат GPS

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) выпустило летное уведомление на 16-24 января, предупреждающее гражданских и коммерческих пилотов на юго-востоке США, что «обращение к GPS в указанный период может привести к ненадежному или недоступному GPS-сигналу».

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Подавление активно-шумовыми помехами системы глобального позиционирования GPS осуществляется средствами РЭБ с военно-морской базы Норфолк, штат Вирджиния. Мероприятие проходит в рамках крупных учений, которые в настоящее время проводятся американскими моряками у восточного побережья США, пишет портал The Aviationist.com.

Хорошей новостью для большинства людей на юго-востоке США является тот факт, что учения вряд ли нарушат работу гражданских и коммерческих наземных GPS приемников, таких как автомобильная навигация. При этом вероятно, что некоторые коммерческие и гражданские системы GPS, обеспечивающее воздушное движение и судоходство, будут затронуты.

«Если вы обнаружите, что организованные помехи GPS вызывают проблемы с безопасностью полета, вы можете сказать органу управления воздушным движением: «выключите передатчики помех», и региональный центр скажет военным, чтобы они сделали это», — сказал пилотам 14 января в прямом эфире исполнительный продюсер Ассоциации владельцев и пилотов американских авиалиний (AOPA) Уоррен Морнингстар.

В статье Military Times отмечается, что в начале февраля 2019 года 4-я авианосная ударная группа проводила аналогичные постановки активных помех системе GPS в том же районе.

При этом, согласно данным навигационного центра береговой охраны США,

федеральное правительство «должно проводить тесты GPS и учения, которые включают в том числе и помехи для приемников GPS».

Стоит отметить, что до 30 января будут выпущены дополнительные рекомендации по полетам гражданской авиации в районе учений по тестированию помехами системы GPS из Форт-Худ, штат Техас, испытательных полигонов Юма, Аризона, базы ВВС Кэннон, Нью-Мексико и Форт-Брэгг, Северная Каролина.

Как сообщил Дэвид Ченчотти из The Aviationist.com, в ходе таких учений военные США учатся серьезно ухудшать и блокировать сигналы GPS в еще больших масштабах.

Система глобального позиционирования обеспечивает передачу сигналов для систем управления воздушным движением США, таких как ADS-B — автоматическое зависимое наблюдение-вещание. Она представляет собой новую технологию, которая позволяет авиадиспетчерам видеть и контролировать воздушный трафик с большей точностью, чем когда-либо прежде.

ADS-B похожа на большую беспроводную сеть, состоящую из наземных станций, которые выступают в роли точек доступа (Wireless Access Points) и воздушных судов в роли клиентов (Clients). Воздушные суда сообщают свое местоположение через сеть и получают в ответ от наземных станций информацию. Компьютеры на земле объединяют всю информацию и предупреждают диспетчеров о возникающих проблемах.

Без GPS подобная система откровенно неработоспособна. В гражданском секторе, подчеркивает The Aviationist.com, GPS играет важную роль решительно во всем: от банковского дела до телекоммуникаций и прогнозирования погоды в дополнение к гражданским и коммерческим наземным транспортным средствам, таким как легковые автомобили и коммерческие наземные перевозки.

Система глобального позиционирования США обслуживается группировкой из 32 спутников на средних орбитах по шести разным орбитальным траекториям. Спутники находятся в постоянном движении, поэтому наземные и воздушные приемники GPS могут получать сигналы сразу от нескольких спутников для достижения большей точности позиционирования в трех измерениях.

«Если у вас есть фитнес-часы GPS, такие как Garmin, Suunto или другой марки, вы заметите, что чем больше спутниковых сигналов получает ваше устройство, тем более детальными, точными и постоянными становятся ваши данные», — отмечает издание The Aviationist.com.

Россия, Европейский союз и Китай также создают свои собственные спутниковые группировки глобальных систем позиционирования на околоземных орбитах, чтобы сохранить суверенный национальный контроль над такими ценными активами, как сигнал GPS.

Именно поэтому трудно однозначно сказать, в каких именно целях американцы ставят организованные помехи своей системе GPS. Возможно, таких задач несколько, пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Можно только предположить, что, к примеру, средства наведения управляемого оружия вероятного противника для США функционируют на частотах, близких к GPS, сказал собеседник издания. И ставя помехи неприятелю, американские моряки одновременно глушат и свою же систему GPS.

Кроме того, нельзя исключать, что это делается в рамках каких-то антитеррористических мероприятий, полагает военачальник.

Вполне возможно, что американцы проверяют устойчивость функционирования своей системы глобального позиционирования в условиях организованного радиопротиводействия со стороны вероятного противника, считает Запаренко.

«И, наконец, нельзя исключать, что подобные работы проводятся одновременно в рамках всех перечисленных мероприятий», — заключает генерал.