Встречали с радостью: герой России рассказал про спасение Польши

Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.

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При этом, бойцы Армии Крайовой – объединения польских партизан – не слишком радовались появлению солдат СССР в Польше, поскольку хотели освободить свою страну самостоятельно, пояснил Ботян, которому в следующем месяце исполнится 103 года.

«Все очень ждали этого, потому что, все-таки, партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — приводит слова ветерана РИА «Новости».

Спор на уровне государств между Москвой и Варшавой о Второй мировой войне с новой силой разгорелся в декабре прошлого года, когда президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение.

На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): «Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — пояснил Путин.

А несколькими днями ранее на большой пресс-конференции Путин высказался на тему разделения Чехословакии и действий Польши. Президент России отметил, что Советский Союз — последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова – Риббентропа, названный в честь тогдашних представителей внешнеполитических ведомств.

«Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии. Глава России в продолжение сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.

«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание Путин.

Глава российской Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода тогда оценил слова Путина о Липском. По его словам, вся община восприняла заявление Путина, как искреннее и человечное. Федерация выразила глубокую признательность за такой эмоциональный отклик главы государства.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что солидарен с Путиным. Депутат добавил, что потомки таких послов «выкорчевывают могилы красноармейцев» и фальсифицируют историю.

Однако, МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева, чтобы выразить свое несогласие с оценкой Путина как личности Липского, так и роли советских войск в войне.

По словам дипломата, беседа с директором восточного департамента МИД Польши была «жесткая, но вполне корректная».

«Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — добавил Андреев.

Конечно же, в спор незамедлительно вступил Вашингтон — посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что считает главу нацистской Германии Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина зачинщиками Второй мировой войны. В то же время Польшу она назвала жертвой этого конфликта.

«Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала она в Twitter.

В свою очередь бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил ранее, что Владимир Путин хочет разрушить «польско-американский союз».

По словам же премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», который якобы поделил «Европу на две сферы влияния». Таким образом, он фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Чуть позднее Минобороны РФ рассекретило ряд архивных документов, имеющих отношение к освобождению Варшавы от немецкой оккупации советскими войсками в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции 14-17 января 1945 года.

Сканы бумаг опубликованы на официальном сайте ведомства в специальной тематической рубрике под названием «Варшава в огне». В представленных для ознакомления документах также содержится информация о Варшавском восстании, действиях частей Красной армии в польской столице, творимых немцами зверствах.

«В населенных пунктах навстречу нашим передовым частям выходят на улицы почти все жители. Они радостными возгласами приветствуют наших бойцов и офицеров, выносят им воду и молоко, угощают ягодами, преподносят цветы и горячо выражают благодарность за освобождение от немецкого ига, под которым они находились почти пять лет», — писал начальник политического отдела 60-й армии генерал-майор Константин Исаев.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что для его страны Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году, так как республика не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма».

Путин же на фоне всего происходящего пообещал, что Россия откроет центр архивных документов, которые касаются Второй мировой войны. Таким образом Москва восстановит историческую правду. Свое обещание Путин дал в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами ВОВ и представителями патриотических организаций.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — указал глава государства.