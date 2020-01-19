«Самая глупая вещь»: в сети высмеяли космические войска США

В сети высмеяли новую форму Космических войск США, представленную в Twitter ведомства. Недоумение вызвал камуфляжный окрас формы.

Реклама

«Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел или слышал! Камуфляж в космосе??? Налогоплательщики теперь платят за новую военную отрасль: космический фарс с соответствующим камуфляжным обмундированием!» — написал пользователь Mem7.

«Исправил специально для вас» — написал Off The Radar и снабдил пост картинкой с черной пижамой, усыпанной блестящими звёздочками.

Micaa вспомнил фантастику 1994 года «Звездные врата» режиссера Роланда Эммериха, в котором американские военные через инопланетный портал перемещались на неизвестную планету за пределами нашей галактики.

Еще один комментатор отметил, что такая форма будет полезна, если американцы собираются прятаться от расы эвоков из саги «Звездные войны».

Cosmic Phoenix же попросил взять его «потусить в Пентагоне», а AForrestRanger выложил фотографию военнослужащей из КНДР, одетой в полевую фуражку с красной звездой и серый военный тулуп, обвязанный пластиковым растением с листьями.

«Северная Корея демонстрирует новую высокотехнологичную униформу космических сил», — подписал он свой пост.

В прошлом месяце лидеры стран НАТО по итогам встречи в Великобритании объявили космос фронтом своих военных операций.

«Мы объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и противодействия вызовам безопасности при соблюдении норм международного права», — говорится в тексте декларации по итогам саммита.

В документе, в частности, отмечается, что якобы «агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности».

При этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин. Хотя в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки, считает глава государства.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», — цитирует его слова РИА «Новости».

Стоит отметить, что все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.

Наиболее убедительной демонстрацией космоса как предстоящего поля битвы стало недавнее создание Космических войск в США. Еще в марте 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что Космические войска должны стать эквивалентом армии, ВВС и ВМС США в околоземном пространстве.

Чуть ранее Национальная разведка США оценила потенциальные угрозы космической войны с Россией и Китаем, чтобы обосновать создание соответствующего рода войск.

Запрос на проверку таких возможностей Москвы и Пекина направил генерал военно-воздушных сил США Джон Хайтен — в сентябре 2019 года он был назначен заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов.

В документе содержатся выводы, что Китай рассматривает космос как сферу экономической и военной уязвимости США и готовит ряд средств поражения американских космических объектов. В частности, там обратили внимание, что Пекин обладает кибернетическим, электромагнитным и орбитальным оружием.

«Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», — подчеркнули в докладе.

В этой связи начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявили, что его насторожило принятое на саммите НАТО решение о признании космического пространства отдельной сферой ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

В США всерьез рассматриваются различные варианты противостояния в космосе.

К примеру, вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы — в результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционировать большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.

Иными словами, одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.