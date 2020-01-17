Навстречу России: Киев представил стратегию нацбезопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента страны Владимира Зеленского провел консультативно-совещательное заседание, на котором была рассмотрена стратегия национальной безопасности.

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В документе под названием «Безопасность человека — безопасность страны», среди прочего, указывается, что Украине необходимо принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.

При этом, там же уточняется, что украинские власти будут осуществлять комплекс международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности под общим названием «Крым — это Украина».

На то, что политические подходы нынешнего главы Украины и его предшественника Петра Порошенко относительно ситуации в Донбассе различны, обратил внимание в прошлом месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны», — сказал представитель Кремля, выразив надежду, что его обещания будут реализованы, и «Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей».

По словам Пескова, главное — выполнение украинскими властями взятых на себя обязательств по реализации «всего комплекса мер».

Месяцем ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что его ведомство не считает возможной военную агрессию со стороны России, по крайней мере в ближайшее время.

Об этом украинский военачальник рассказал в Брюсселе, куда прибыл для участия в заседании Военного комитета Евросоюза. При этом, по его словам, в украинском обществе и политических кругах укоренилась мысль о скором нападении России. Хотя Киев все-таки находится в радиусе желательного влияния Москвы, добавил военный.

«В дискуссиях, которые ведутся на различных телешоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант и начинает думать, что все — завтра уже начнется агрессия. По моему убеждению и, исходя из того, что анализирует Генштаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — пояснил генерал.

Накануне Хомчак заявил, что Крым представляет собой мощный плацдарм, с помощью которого Россия намерена господствовать в Средиземном море. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек указал на полное непонимание ситуации украинским генералом.

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка», — прокомментировал парламентарий слова Хомчака.

Чуть ранее о «российской агрессии» говорил бывший тогда секретарем СНБО Александр Турчинов. По его словам, Россия якобы готовится к «полномасштабной войне» в Европе, и Украина в этом конфликте станет «первым плацдармом». Турчинов тогда назвал сильную украинскую армию важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.

Москва неоднократно подчеркивала, что внешняя политика РФ не носит агрессивного характера. Однако при этом наша страна готова к отражению любой внешней угрозы, заявляли в Кремле и парламенте.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму постоянно укрепляется. Дислоцированные на полуострове войска «не оставят врагу ни единого шанса» в случае атаки.

В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», ракетно-пушечные установки «Панцирь-С1», также противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион» – гроза авианосцев.

При этом, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу.

Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил президента России Владимира Путина в стремлении нанести урон Украине, и шаг американской стороны, якобы, стал ответом на такую политику Кремля.