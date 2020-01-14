«Уберите наемников»: Хафтар не подписал соглашение по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, сообщает телеканал Sky News Arabia. Сам маршал объяснил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА, приводит его слова во вторник телеканал Al Arabiya.

По данным Sky News Arabia, ранее на непрямых встречах в Москве Хафтар настаивал на вводе его сил в ливийскую столицу и формировании правительства национального единства, у которого был бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента.

Кроме того, маршал призывал к международному мониторингу соблюдения режима прекращения огня без какого-либо участия Турции. Он также требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

Реклама

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что документ, в котором предписывается конкретизировать вопросы режима прекращения огня в Ливии, на переговорах в Москве подписали два представителя этой страны. Подписи под соглашением поставили премьер ПНС Фаиз Сарадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, а Хафтар попросил на принятие решения дополнительное время — до утра 14 января, уточнил Лавров. Как отметил глава российского МИД, проект итогового документа рассматривался подробно, был достигнут определенный прогресс.

Если бы Хафтар подписал документ, инициатива президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые 8 января призвали конфликтующие в Ливии стороны к перемирию, была бы реализована, указал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, перемирие позволило бы вернуться к политическому процессу урегулирования.

Переговоры по ливийскому урегулированию проходили накануне в Доме приемов российского внешнеполитического ведомства в Москве. В них участвовали Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

За столом было зарезервировано место для представителей Ливии, но, по информации ливийских СМИ, прямых переговоров Хафтар и Сарадж не вели.

«Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах. Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями», — приводит «Интерфакс» слова главы Высшего государственного совета Ливии.

Сарадж накануне прилетел в Москву из Анкары, где за день до этого встречался с турецким президентом. После общения с Сараджем Эрдоган принимал премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Итальянская сторона очень активно участвует в процессе ливийского урегулирования. В конце 2018 года в Палермо прошла конференция по Ливии, которую посетили Хафтар и Сарадж.

На этот раз встреча в Москве прошла после переговоров президентов России и Турции 11 января. Они призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар одобрил эту инициативу, хотя и пообещал продолжить наступление на Триполи, которое ведется с апреля прошлого года. Сарадж тоже поддержал перемирие, но поставил условие, согласно которому Хафтар должен отвести подразделения своей армии.

В итоге в ночь на 12 января ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий с полуночи по местному времени (01.00 мск). Обе стороны при этом предупредили, что будут отвечать на любое нарушение прекращения огня.

Ливийский политический кризис начался в 2011 году после свержения и убийства фактического главы государства Муаммара Каддафи. Теперь в Ливии двоевластие: страной одновременно управляют международно признанное ПНС на западе и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара на востоке.

Хафтар 12 декабря прошлого года объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который контролирует ПНС. ЛНА начала наступление на ливийскую столицу еще в апреле 2019 года, но с тех пор каких-либо серьезных успехов армии Хафтара достичь не удалось. Сейчас каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.