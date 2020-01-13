По советским чертежам: в России создадут первый авианосец

Россия создаст свой первый авианосец и будет использовать техническую документацию по разработанному в СССР и не достроенному тяжелому атомному авианосцу Ульяновск, передает ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли.

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«Технический проект, а также документация, по которой на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве велась в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века постройка «Ульяновска», будут использованы при создании нового [российского] авианосца», — сказал один из собеседников агентства, добавив, что будет учтен опыт практической эксплуатации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», в частности, его боевого применения в Сирии.

В то же время источник отметил, что Военно-морской флот еще не выдал тактико-техническое задание (ТТЗ) на новый авианосец. «ВМФ продолжает работу над ТТЗ, она должна завершиться в 2020 году, после чего задание на проектирование поступит в Объединенную судостроительную корпорацию», — отметил он.

Другой источник в отрасли подтвердил ТАСС, что

«при разработке нового авианосца можно использовать рабочую конструкторскую документацию по корпусу «Ульяновска», а также по его общекорабельным системам». По словам собеседника, «пока научно-исследовательские работы по кораблю не начаты, Невское ПКБ ведет отдельные работы в инициативном порядке».

В ВМФ России ранее заявляли, что планируют получить авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. В Минобороны, в свою очередь, отмечали, что контракт на постройку авианосца может быть подписан к концу 2025 года. Сейчас в составе российского флота имеется один средний неатомный авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (спущен на воду в Николаеве в 1985 году, в настоящее время проходит ремонт с модернизацией).

Атомный тяжелый авианесущий крейсер (АТАВКР) проекта 1143.7 «Ульяновск» был разработан в Невском ПКБ и заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в ноябре 1988 года. Корабль планировалось спустить на воду в 1992-1993 годах и сдать флоту в 1995 году.

Водоизмещение «Ульяновска» составляло: полное — 79 758 т, стандартное — 62 580 т. Длина по ватерлинии — 302,6 м, наибольшая — 324,6 м. Высота габаритная — 65,5 м, высота борта от основной плоскости до верней палубы: 27,5 м на миделе, 33 м — в носу. Осадка — 10,7 м.

Авиагруппа «Ульяновска» состояла из 70 летательных аппаратов, в том числе истребителей Су-33М — 60 единиц, самолетов ДРЛО Як-44 — 4 единицы, 16 противолодочных вертолетов КА-27ПЛО, 2 поисково-спасательных вертолета КА-27ПС. Угол трамплина — 14 градусов, его длина — 51 м, ширина на сходе — 27 м, посадочная полоса длиной 228 м.

Ракетное вооружение корабля включало 12 ПКР оперативно-тактического назначения «Гранит» в подпалубных установках (с «мокрым» стартом), а также многоканальный ЗРК самообороны «Кинжал» (4 пакета по 6 ПУ) со 192 ЗУР вертикального пуска. Ракетно-артиллерийский комплекс самообороны «Кортик» состоял из 8 боевых модулей (256 ЗУР и 48000 патронов калибра 30 мм).

Энергоустановка корабля — атомная, с четырьмя реакторами по 305 МВт и с четырьмя паровыми турбинами по 50 тыс. л.с. Движители — 4 винта фиксированного шага диаметром 4,8 м при 300 оборотах. Скорость полного хода — 29,5 узл. Дальность плавания и мореходность — неограниченная. Запас авиатоплива — 5000 т. Экипаж — 2300 человек, авиагруппа — 1100 человек, штаб флагмана — 40 чел. Автономность — 120 суток.

По своим характеристикам АТАВКР типа «Ульяновск» являлись бы первыми советскими авианесущими кораблями, не уступающими по размерам и возможностям авиагруппе американских атомных многоцелевых авианосцев типа «Энтерпрайз» и «Нимиц». Наличие (впервые в советской практике) паровых катапульт и возможностей поднимать в воздух самолеты ДРЛО и У значительно расширяли боевые возможности корабля.

Строительство первого АТАВКР шло интенсивными темпами: к середине 1991 года были установлены конструкции общей массой около 27 000 т, а готовность корабля доведена до 18,3%.

Однако 1 ноября 1991 года «Ульяновск» был исключен из состава ВМФ, финансирование проекта прекратилось. Некоторое время завод на собственные средства вел монтаж и сборку, но в начале 1992 года — после распада СССР — Россия и Украина окончательно отказались от дальнейшего строительства корабля.

С 5 февраля 1992 года начата разделка корпусных конструкций «Ульяновска». К 29 октября 1992 года стапель был свободен — 107-й заказ перестал существовать.

Ранее президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов в интервью «Газете.Ru» рассказал о возможностях ОСК по строительству самых современных и перспективных кораблей, включая атомный ударный авианосец.

В частности, глава ОСК сказал, что «площадки для постройки подобного корабля есть». «Только у ОСК — две подходящих верфи. Работы, о которых идет речь, способен выполнить, например, «Севмаш», а основную часть корпуса, при определенных технологических решениях, могут построить на Северной верфи (после того, как на ней завершится модернизация и появится построечное место размером 250 на 70 м)».

«Большое построечное место, — отметил Рахманов, — будет эксплуатироваться на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке; думаю, справился бы с работой и севастопольский завод «Залив». То есть, если мы говорим о судостроительной промышленности России, построечные места де-факто уже существуют. Нам в ОСК уверенности в своих силах добавляет и тот опыт, который мы получили при модернизации авианосца «Викрамадитья» — его в свое время пришлось практически строить заново».

«Второй момент, на котором бы я остановился, — силовая установка будущего авианосца. Сейчас мы строим ледокол с атомной силовой установкой мощностью 60 мегаватт, который будет использовать принцип электродвижения. В ближайшее время приступим к строительству его собрата — с установкой, мощность которой уже 120 мегаватт.

Полагаю, это более чем убедительные примеры того, что в России есть необходимые компетенции по строительству мощных и надежных кораблей», — рассказал глава ОСК.

«Я не затрагиваю сейчас вопрос систем вооружения, средств РЭБ, связи. Все это уже давно реализовано на кораблях, находящихся в боевом составе флота. Поэтому говорить, что в России нет каких-то технологий, которые не давали бы нам возможность построить авианосец, будет неправильно», — утверждал Алексей Рахманов.

«Повторю: мое глубокое убеждение в том, что мы в состоянии создать подобный корабль. Остальное — нюансы», — подчеркивал Рахманов.

Информированный источник «Газеты.Ru» в Объединенной судостроительной корпорации рассказал, что кое-что из прежних наработок по атомному тяжелому авианесущему крейсеру (АТАВКР) использовать, безусловно, можно, и, в первую очередь, речь идет о полученном ранее опыте.

Однако не следует забывать, что проект «Ульяновска» разрабатывался с учетом технологий 1970-80 годов, а с тех пор минула целая эпоха.

Те же чертежи сегодня изготавливаются в цифре. Поэтому утверждения некоторых источников, что «первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска», сильно преувеличены. Определенные наработки использовать, разумеется, можно, к примеру, в части корпуса, но, по большому счету, речь в этом случае идет о совершенно новом проекте.

Кроме того, подчеркнул источник «Газеты.Ru», никакие работы в ОСК по авианосцу в настоящее время не ведутся. Тактико-техническое задание Военно-морским флотом не сформулировано и не утверждено, финансирование не открыто. Если Невское ПКБ и что-то делает, то это производится исключительно в инициативном порядке и только на средства проектно-конструкторского бюро.