Следить за США: Россия будет контролировать развертывание ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил военным отслеживать развертывание американской стороной ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году, глава ведомства подчеркнул, что необходимо провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и рассмотреть меры по совершенствованию вооруженных сил. По его словам, результаты этой работы будут учитываться при подготовке плана обороны государства на 2021-2025 годы.

Шойгу напомнил, что ключевые задачи на предстоящий период обозначил президент России, верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин.

«В декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны мы подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2019 году. Верховный главнокомандующий высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период», — отметил министр.

Он назвал необходимым проводить поступательное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морских ядерных сил — на новейшие стратегические субмарины класса «Борей-А».

Несколькими днями ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России сообщало, что, согласно плану, РВСН будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году. Таким образом, в составе этих войск совсем не останется ракетных комплексов советского производства. Как уточняет агентство, в минувшем году доля современных ракетных комплексов составляла 76%.

В конце 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» сообщил, что в России началось серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» и перевооружение на него Домбаровского соединения РВСН.

Что касается отношений с США, министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря прошлого года заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединенными Штатами.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва готова адекватно реагировать на выпады.

Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона реалистично относится к перспективам диалога с Вашингтоном на фоне непростой внутриполитической обстановки в США и приближающихся президентских выборов.

По словам Лаврова, Россия готова реализовывать свои предложения, призванные наладить взаимодействие между странами. Среди них — запуск деятельности Делового консультативного и Экспертного советов, обмен письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, совместное заявление о недопустимости ядерной войны, продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), мораторий на развертывание РСМД и иные шаги по укреплению стратегической стабильности.

Глава МИД РФ уточнил, что судить о настрое Вашингтона Москва будет только по делам.

Договор о ликвидации РСМД (ДРСМД) перестал действовать 2 августа — после того, как Москва и Вашингтон не смогли уладить взаимные претензии. Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении соглашения из-за крылатой ракеты 9М729: дальность ее полета, по версии американской стороны, превышает разрешенную. Но РФ с этим не согласна.

В ответ Москва предъявила США свои претензии. Российская сторона выступила против американских систем противоракетной обороны (ПРО), которые Соединенные Штаты разместили в Румынии и теперь размещают в Польше. РФ предполагает, что на эти системы ПРО можно установить «Томагавки» с запрещенной дальностью действия. США также отвергли эти претензии РФ.

Чтобы сохранить мировую архитектуру безопасности, Москва предлагала членам НАТО поддержать мораторий на размещение РСМД.

«Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент [России Владимир] Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать — и у нас такое право будет», — предупредил Сергей Лавров.