Сирт пал: маршал Хафтар перешел в наступление

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт на севере Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на севере страны на берегу Средиземного моря. Когда бойцы Хафтара входили в город, их приветствовали местные жители, массово вышедшие на улицы. Войска Правительства национального согласия отступили и из крупного города Мисрата, находящегося западнее Сирта.

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар ввел свои войска в город Сирт на севере страны на берегу Средиземного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный военный источник.

Отряды Хафтара, а именно — подразделения морского десанта — уже взяли под контроль морской порт города, а также военный лагерь аль-Саади в Сирте и базу Аль-Кардабия, сообщает информационный портал Address Libya.

Когда бойцы Хафтара входили в город, их приветствовали местные жители, массово вышедшие на улицы. Ополченцы, связанные с основанным в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), вывели войска из города, как только силы ЛНА начали входить в него.

Командир 192-го пехотного батальона ЛНА капитан Омар Абессит подтвердил, что вооруженные силы Хафтара взяли под свой контроль ряд важных военных объектов в районе Бохади к востоку от Сирта.

В целом войска Хафтара контролируют большую часть города.

«Наши армейские силы контролируют все районы в Сирте, и мы направляемся в центр города, чтобы завершить его освобождение», — сказал представитель ЛНА Халед аль-Маджуб.

«Мы видим автоколонны ЛНА в Сирте. Они теперь контролируют большую часть города. Мы также слышим стрельбу», — приводит Reuters слова жителя города.

По данным Sky news Arabia, войска Хафтара уже контролируют весь Сирт.

Более того – войска ПНС отступили и из крупного города Мисрата, находящегося также на побережье Средиземного моря западнее Сирта. Мисрата был ключевой опорной точкой военной мощи ПНС, передает The New York Times.

Два дня назад Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для «изгнании иностранных сил, отправленных в Ливию».

Маршал обвинил лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в кампании по возрождению османского наследия в Ливии и во всем регионе. В этой связи Хафтар призвал ливийцев объединиться и взяться за оружие против «этой колонизации». Он раскритиковал намерение Анкары направить войска в Триполи.

«Мы забудем наши разногласия, объявим джихад и массовую мобилизацию. Оружие в руки возьмут мужчины и женщины, военные и гражданские. Мы готовимся со всей силой и верой, которую Бог заложил в наши сердца, чтобы защитить нашу землю и нашу честь. Поэтому мы бросили вызов этому мечтателю об опеке над нами», — обратился военный к своему народу.

За два дня до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвонился с турецким коллегой Тайпом Эрдоганом на фоне разрешения парламента Турции отправить в Ливию войска. В телефонном разговоре стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и Ливии.

Во время диалога Трамп сказал Эрдогану, что иностранное вмешательство только усложнит ситуацию в Ливии.

Ранее Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между турецким государством и ПНС. Соглашение предполагает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы и укрепление отношений между военными Турции и Ливии.

По итогам голосования за поддержку мандата Эрдогана выступили 323 депутатов, против — 184. ПНС Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.

Помимо воздушной и наземной военной поддержки ПНС также просило о морской защите. Эту информацию подтвердил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Турецкий лидер 21 декабря прошлого года ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. До этого президент говорил о возможности отправки военных его страны в Ливию, если ПНС обратится к Турции с такой просьбой. То есть войска Турции могут в любой момент войти в Ливию, чтобы, по словам Эрдогана, защитить ПНС от ЛНА.

Эрдоган и глава ПНС Файез Сарадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турецкий парламент ратифицировал меморандум по морским зонам 5 декабря.

В начале января нынешнего года Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки ПНС. В задачи турецких военных в Ливии входят координационные действия, отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что целью военного присутствия Турции в Ливии является обеспечение безопасности легитимного правительства страны.

При этом международно признанный парламент Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве между ПНС и Турцией. Депутаты палаты представителей провели в субботу, 4 января, экстренное заседание по вопросам военного сотрудничества Триполи и Анкары.

На следующий день в Триполи по военному училищу был нанесен авиаудар. Об этом сообщается в Facebook министерства здравоохранения правительства национального согласия. Отмечается, что в результате погибли по меньшей мере 23 человека. Откуда был нанесен удар, не уточняется.

Военное училище расположено в районе Аль-Хадба аль-Хадра. Он контролируется ПНС.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи. С тех пор во главе государства находятся две политические структуры: на востоке — избранный парламент, а в Триполи, на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС.

Власти восточной части сотрудничают с армией Хафтара — она ведет затяжную войну с терроризмом. 12 декабря 2018 года Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи.