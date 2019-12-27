«Своего рода секрет»: что не так с военными спутниками

Орбитальная группировка спутников России, по последним данным, включает более 150 космических аппаратов, около 90 из которых являются спутниками военного назначения. Для их обновление необходимо выдерживать определенные темпы, указал в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Спутники долго служить не могут, времени работы им отпущено немного. Когда один из них выходит из строя, ему нужно предоставить замену. Соответственно, следует выдерживать определенные темпы по их обновлению», — указал эксперт.

В последнее время запуски вошли в нормальный ритм, тенденция скорее положительная, чем отрицательная, добавил Коновалов, но о проблемах в Роскосмосе общеизвестно, их обозначили и в правительстве.

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Как отметил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов, президент России Владимир Путин поручил создать комиссию, которая должна доложить о причинах задержек в обновлении спутников до 20 января 2020 года.

«Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор», — указал Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

Членам комиссии также предстоит «выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись».

«Сроки были поставлены жесткие и небольшие. Соответственно работа будет плотная, вероятно в праздничные дни. Они скорее всего смогут доложить о подходах к исследованию всех зафиксированных случаев по срыву работ», — считает Коновалов.

В то же время за такой короткий срок сложно предоставить полноценную информацию, отмечает эксперт. Для выявления главных причин может потребоваться больше времени.

Кроме того, Борисов добавил, что в 2019 году Россия не выполнила почти половину из заявленных космических запусков. «Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%. Причины разные, в том числе и недостатки в организации работы», — подчеркнул вице-премьер.

В начале года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал 45 пусков в течении года, но в декабре корпорация сообщила лишь о 25 выполненных стартах. Сам Рогозин заявил, что, говоря о 45 стартах, имел в виду запуски всех изделий, которые производят предприятия госкорпорации, в том числе боевых ракет.

«Мы в это число [запусков Роскосмоса] не включаем пуски, в том числе ракет космического назначения, но для решения неких боевых задач. Так я вам могу сказать 45, 46, 47, но это пусть мои коллеги называют, я зачем буду забегать на их поляну», — говорил глава Роскосмоса.

К слову, в декабре Путин на совещании в Сочи по развитию Вооруженных сил России призвал уделить повышенное внимание укреплению орбитальной группировки спутников. По мнению президента, состав орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился в последние годы.

«Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана. Оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными силами», — заявил Путин.

В 2019 году было завершено развертывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава, отмечал президент, по этому направлению Россия намерена обеспечить серьезный задел на будущее — в оборонных организациях разрабатываются перспективные системы и комплексы.

Стоит отметить, что ряд пусков в интересах Минобороны должны выполняться с помощью ракет-носителей «Ангара А-5». Однако первый и последний пуск тяжелой ракеты состоялся в 2014 году, возобновление полетов планировалось на текущий год, но в итоге новый запуск «Ангары» был перенесен на 2020 год.

«Ангара» — семейство ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Военные рассчитывали использовать тяжелые ракеты, в частности, для запуска спутников на орбиту. Причины систематического переноса пусков «Анкары» неизвестны, но, возможно, это связано с несогласованностью между Роскосмосом и Минобороны. К примеру, в ракетно-космической корпорации «Энергия» именно так объяснили задержку по сдаче эскизного проекта разгонного блока ДМ-03, который предназначен для пусков тяжелой «Ангары» с космодрома Восточный.

Корпорация сдала эскиз на целый год позже установленного срока, по данным РИА «Новости», задержка была связана с тем, что долгое время Роскосмосу не удавалось договориться с Минобороны об использовании в ОКР «Орион» научно-технического и технологического заделов по конструкции разгонных блоков, создаваемых по ОКР «Персей-КВ».