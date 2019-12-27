С воздуха и моря: Ливия обратилась за помощью к Турции

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа попросило Турцию предоставить системы противовоздушной обороны, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, кабинет министров в Триполи также хочет, чтобы прикрытие наземных сил ПНС обеспечили турецкие ВВС.

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О таком обращении кабинета Сараджа к Анкаре ранее также сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ПНС.

Журналисты уточнили, что помимо воздушной и наземной ливийцы также просили о морской военной поддержке.

Эту информацию подтвердил РИА «Новости» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Накануне Анкара утвердила заключенный с ПНС меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующий указ опубликовали в официальном издании Resmi Gazete.

Турецкий лидер 21 декабря ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. До этого президент говорил о возможности отправки военных его страны в Ливию, если ПНС обратится к Турции с такой просьбой. То есть войска Турции могут в любой момент войти в Ливию, чтобы защитить ПНС от Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.

Эрдоган и Файез Сарадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турецкий парламент ратифицировал меморандум по морским зонам 5 декабря.

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали эти документы незаконными и недействительными.

В частности, посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найед заявил РИА «Новости», что турецкие войска находятся в Ливии уже на протяжении многих месяцев.

Подписанные соглашения, по его мнению, необходимы только для того, чтобы узаконить это присутствие.

«Эти войска [Турции] присутствуют уже многие месяцы, а также там есть турецкие дроны. Турецкие эксперты, турецкий спецназ, специалисты по коммуникациям, турецкие снайперы были на земле многие месяцы, даже до этих соглашений. Эти соглашения сейчас нужны просто для того, чтобы узаконить присутствие турецких сил или даже получить еще больше сил», — констатировал собеседник агентства.

При этом председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что турецкая сторона не стремится к военным действиям, несмотря на отправку военнослужащих в Ливию.

«Скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через три недели», — написал он в Facebook.

Так Анкара демонстрирует, что без нее проблемы урегулирования ситуации в Ливии решаться не будут, предположил Косачев.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства фактического главы государства Муаммара Каддафи. С тех пор во главе страны находятся две политические структуры: на востоке — избранный парламент, а в Триполи, на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Фаизом Сараджем.

Власти восточной части сотрудничают с армией фельдмаршала Халифы Хафтара — она ведет затяжную войну с терроризмом.

12 декабря Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, находящегося под контролем ПНС.

По сообщениям ливийских СМИ, на подступах к ливийской столице между силами Хафтара и Сараджа происходят столкновения.

Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года. Впрочем, с тех пор каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось. Сегодня каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.