За дружбу с Россией: США продолжают вредить Турции

В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.

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Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году. В издании пояснили, что документ направлен в том числе и на то, чтобы сделать Вашингтон «ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству со странами Восточного Средиземноморья в области безопасности и энергетики».

Законодатели одобрили также идею укрепления связей с Грецией в военной сфере и снятия эмбарго на поставки вооружений Кипру.

Республиканец от штата Флорида сенатор Марко Рубио пояснил, что таким образом закон обеспечивает комплексный подход к стабильности основных региональных партнеров.

Пакет законопроектов приняли на фоне обвинений в нарушении воздушного пространства, которые Афины довольно часто предъявляют Анкаре, обратили внимание в The Hill. К тому же недавно ливийское правительство национального согласия (ПНС) подписало с Турцией меморандум о взаимопонимании, который, помимо прочего, касается разграничения морских зон между государствами. Это, в частности, предоставляет турецким компаниям возможность разведки и добычи полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии.

Документ раскритиковали в Египте, Греции и на Кипре. Он также не нашел поддержки в Евросоюзе.

«Во все более нестабильном регионе, когда Турция решительно делает поворот в сторону от Запада, партнерство Греции, Кипра и Израиля с США особенно своевременно», — считает республиканец от штата Флорида конгрессмен Гас Билиракис.

Конгресс также поддержала евангелическая организация «Объединение христиан за Израиль». В The Hill уточнили, что это важный союзник Дональда Трампа.

«Во время авторитарного правления [президента Турции] Реджепа Эрдогана Турция отказалась от ценностей, благодаря которым она оставалась союзником США и Израиля. Укрепление связей между США, Израилем, Грецией и Кипром должно продемонстрировать Анкаре, что большие и малые страны не боятся агрессивных намерений Турции», — говорится в заявлении основателя организации Джона Хеджи.

Турецкий МИД в ответ на действия конгресса обвинил американскую сторону в попытке помешать мирному урегулированию на Кипре, пишет Al Jazeera.

Снятие эмбарго на поставки оружия, по мнению Анкары, может привести к эскалации конфликта, который в 1974 году привел к разделению государства на две части: признанную ООН республику Кипр и непризнанную Турецкую республику северного Кипра.

Эту ситуацию прокомментировали и в Афинах, подчеркнув, что не желают конфликтовать с Турцией, и даже пригласили ее поучаствовать в проекте газопровода, по которому газ из Восточного Средиземноморья будет поступать в Европу.

Министр обороны США Марк Эспер ранее выражал обеспокоенность в связи с отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией. Как писала газета The Wall Street Journal, вашингтонская администрация опасается, что усиление давления на Анкару может еще больше сблизить ее с Москвой. Тем не менее, Соединенные Штаты все же собираются ввести санкции против Турции в связи с приобретением ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Впрочем, турецкая сторона заверяет, что эти ограничительные меры не окажут негативного влияния на экономику страны.

«Когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако, чем чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения», — заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, слова которого приводит «Радио Sputnik».

Он также усомнился в том, что санкции могут сказаться на оборонном потенциале Турции, если учитывать уровень развития оборонпрома страны. По словам спикера, негативное отношение к его государству проявилось и в рамках других оборонных инициатив, в частности при создании беспилотников и приобретении американских систем ПВО Patriot.

«Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи Patriot. Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на ее планы», — уточнил Шентоп.