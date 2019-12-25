«Заслуженный военачальник»: умер президент Академии военных наук Гареев

Генерал армии в отставке Махмут Гареев, занимавший в последние годы пост президента Академии военных наук, умер на 97-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба полномочного представительства Татарстана в РФ.

«Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев. Ему было 96 лет. Печальную новость полпредству Татарстана сообщила семья Махмута Гареева», — говорится в сообщении на сайте полпредства.

Гареева, вероятнее всего, похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил ТАСС в среду руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

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«Создана комиссия по организации похорон. Вероятнее всего, Гареев будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями. Дата будет определена комиссией в ближайшие часы», — сказал Дерябин.

От имени Клуба военачальников он выразил соболезнования родственникам генерала, назвав уход Гареева огромной утратой для военной науки.

Махмут Ахеметович Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске, в татарской семье. Отец военного Ахмет Гареев был рабочим, мать Рахима Гареева — домохозяйка. Долгое время семья жила в Средней Азии.

В 1939 году Махмут Гареев добровольцем ушел служить в РККА. Окончил Ташкентское Краснознаменное пехотное училище имени В. И. Ленина в 1941 году.

В 1941-1942 годах командовал взводом в Среднеазиатском военном округе, учился на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел».

С декабря 1942 года — участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Был заместителем командира стрелкового батальона, помощником, заместителем начальника и начальником оперативного отделения штаба стрелковой бригады, с июня 1944 года — офицер штаба 45-го стрелкового корпуса. Был дважды ранен.

В 1945 году на 1-м Дальневосточном фронте Гареев сражался в ходе советско-японской войны. Затем продолжал службу в штабе 5-й армии в Дальневосточном военном округе. В 1950 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С 1984 года был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР в звании генерала армии.

С 1989 года был главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда ограниченного контингента советских войск. Играл большую роль в планировании боевых операций правительственных войск президента Наджибуллы.

С 1990 года занимал посты военного советника — инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, в дальнейшем — заместителя председателя Общественного совета при председателе Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.

Гареев ушел в отставку в 1992 году.

«Это был большой военный ученый и заслуженный военачальник. Махмут Ахметович прошел через много войн и вооруженных конфликтов. Он является создателем Академии военных наук и внес большой вклад в развитие военной науки. Во многом благодаря ему военно-морская наука, существование которой ранее отрицалось, стала реальностью», – сказал о нем экс начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Виктор Кравченко.

Махмут Ахметович — автор свыше 100 научных трудов, более чем 300 статей и публикаций в сборниках, журналах, газетах, в т. ч. изданных за рубежом.

Военно-научной работой начал активно стал заниматься еще в 1960-1970-е годы. Написал книги «Тактические учения и маневры», «М. В. Фрунзе — военный теоретик», «Общевойсковые учения», «Неоднозначные страницы войны», «Моя последняя война», «Если завтра война?..» и др.

После создания в феврале 1995 года Академии военных наук, неправительственной исследовательской организации, избран ее президентом. Занимался изучением вопросов истории Великой Отечественной войны, активно участвовал в научных дискуссиях, выступал против фальсификации истории войны.

Он отмечал, что стремление оспорить победу СССР над фашизмом тесно связано с пропагандистской кампанией против современной России. В научных сборниках под редакцией Махмута Гареева были введены в оборот тысячи ранее неизвестных документов о войне.

«Смерть Махмута Ахметовича — огромная утрата для его семьи, страны и Вооруженных сил. Все, кому довелось трудиться вместе с генералом армии Гареевым, отмечают не только его профессионализм и исключительно добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, но доброту и отзывчивость. Светлая память о Махмуте Ахметовиче навсегда сохранится в сердцах генералов и офицеров Вооруженных сил», — отметил экс начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

Махмут Гареев награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, многими медалями, а также иностранными орденами и медалями. В 2013 году Махмут Гареев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В 1998 году генерал армии Гареев стал первым лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова — за книгу «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства».

«Махмут Ахметович Гареев останется в нашей памяти как выдающийся военачальник и военный ученый. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Выражаю искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким Махмута Ахметовича Гареева. У меня останется подарок — его книга «М. В. Фрунзе — военный теоретик» с дарственной надписью», — сказал экс первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.