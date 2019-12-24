С оружием будущего: Путин рассказал о ядерной триаде

Доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Ядерной триадой в России называют стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.

Главнокомандующий подчеркнул, что в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард».

По словам главы государства, это оружие будущего, которое способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

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«Авангард» — это комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По информации из открытых источников, боевой блок разработан «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область), он испытывался с 2004 года и может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, при этом маневрируя по курсу и высоте.

Впервые об этом оружии рассказал Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. На коллегии российского Минобороны в конце прошлого года президент отметил, что серийное производство «Авангардов» уже началось.

Путин подчеркнул, что это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия».

Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в 2019 году, помимо «Авангарда» глава государства также отметил множество качественных и системных изменений, которые произошли за это время. По мнению президента, важные шаги были сделаны в совершенствовании систем взаимодействия и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Прежде всего, речь идет о внедрении новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации.

В прошлом году глава государства говорил, что необходимо сокращать время принятия решений во всех звеньях ВС.

«Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности систем управления Вооруженными силами», — констатировал он. Путин также отметил, что действовавшие ранее образцы вооружений и техники Воздушно-космических сил, ВМФ и других видов и родов войск последовательно заменяются на современные.

В начале текущего месяца на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что после обновления действующего парка Дальней авиации и создания новых самолетов в стране значительно усилился воздушный компонент ядерной триады.

«В текущем году ПАО «Туполев» выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — обратил внимание министр.

Как рассказал глава оборонного ведомства, министерство и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключили более 150 контрактов на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание действующих самолетов. Кроме того, были подписаны документы о создании перспективных образцов техники по государственной программе вооружения. «При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность. Наибольшая ее часть приходится на сервисные контракты. В результате проделанной работы размер задолженности прошлых лет сокращен наполовину», — уточнил Шойгу.

Что касается современного оружия и техники в армии в целом, на сегодняшний день его доля составляет 68%, говорил в середине ноября президент на заседании Совета безопасности России.

«При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», — отметил он. Путин тогда призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

Днем ранее во время вручения вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, орденов Мужества, присужденных посмертно, глава государства заявил, что Россия будет и дальше совершенствовать свое передовое оружие. Путин подчеркнул, что каждый из погибших внес «незаменимый вклад в укрепление российского государства».

«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. И несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — заверил он.