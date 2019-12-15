Разведение сил: ДНР предложила новые участки

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова предложить новые участки для разведения противоборствующих сил в Донбассе. Об этом заявил глава представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает РИА «Новости».

«Мы готовы со своей стороны предложить свое видение относительно возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение за минской контактной группой, — отметил представитель ополченцев.

Он добавил, что в ДНР приветствуют решение лидеров стран «нормандской четверки» о прекращении огня и разведении сил в регионе.

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Украина заявила о завершении отвода сил возле села Петровское еще в начале декабря. В ходе демонтажа укреплений под Петровским саперы изъяли почти 250 взрывоопасных предметов. Отвод сил был условием для саммита президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ в Париже.

В начале ноября силы сторон были разведены и у села Золотое — после того как украинскому президенту Владимиру Зеленскому удалось убедить националистов покинуть фронт.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее говорил, что украинское руководство рассматривает возможность возвращения к идее ввода миротворческих сил ООН на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу.

Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», — пояснил глава МИД Украины.

Пристайко также отмечал, что Киев уже определился с новыми участками разведения сил. По его словам, подготовят несколько альтернативных вариантов.

Министр уточнил, что «будет привлечена трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки».

Дипломат подчеркнул, что Киев хочет, чтобы разведение случилось «на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение».

Идея введения миротворцев в регион высказывается с 2015 года. Однако без согласия сторон конфликта «голубые каски» не могут войти в Донбасс. Москва считает участниками конфликта Украину и самопровозглашенные ДНР с ЛНР. Однако Киев уверен, что Россия также является участницей конфликта, но РФ отрицает обвинения.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения охранной миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. По его мнению, она могла бы обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ. Также Путин говорил, что голубые каски могут появиться там только после разведения сторон и отвода тяжелой техники. Позднее он добавил, что размещение миссии можно было бы рассмотреть и в других районах Донбасса, где находятся представители международной организации.

Киев в свою очередь считает, что миротворцы ООН должны быть дислоцированы на всей территории региона, включая участок границы с РФ, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации. В частности, бывший украинский президент Петр Порошенко был уверен, что конфликт на юго-востоке страны можно урегулировать только после того, как миссия ООН будет размещена на всей территории Донбасса.

Судьба Донбасса обсуждалась лидерами «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В общей сложности лидеры России, Украины, Франции и Германии общались впервые за три года. Стороны согласились, что минские соглашение остаются фундаментом, на котором продолжает работу «нормандский формат». Разведение сил будет проведено еще в трех новых пунктах на линии соприкосновения, причем произойти это должно до конца марта 2020 года.

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.

Однако лидеры «нормандской четверки» заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года. При этом важно отметить, что Владимир Зеленский признал, что не знает, как проконтролировать исполнение этого решения.

«Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих <...> лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что все будем действительно к этому относиться серьезно», — подчеркнул украинский лидер.