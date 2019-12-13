«Это тревожит»: в России учтут запрещенную ДРСМД ракету США

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания баллистической неядерной ракеты, запрещенной ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О стрельбах в Twitter сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Он поздравил Управление стратегических возможностей ВВС с первым успехом в испытаниях прототипа ракеты наземного базирования. Кроме того, глава Пентагона выразил признательность конструкторам ракеты, которые построили прототип за девять месяцев.

В МИД России заявили, что Москва обеспокоена действиями Вашингтона. «Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать», — цитирует РИА «Новости» директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

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Кроме того, Россия усматривает в американских испытаниях свидетельство плановой подготовки США по разрушению ДРСМД.

«То, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это (испытание ракеты. — «Газета.Ru») — лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после слов Эспера заявил, что новое соглашение о контроле над ракетами средней и меньшей дальности должно быть заключено как можно скорее.

«В связи с окончанием Договора РСМД генеральный секретарь подчеркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями», — сказал представитель генсека Всемирной Организации Фархан Хак.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Советская пресса называла его «шагом к безъядерному миру». Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а Соединенные Штаты — 846 ракет.

После более 10 лет молчания президент США Барак Обама обвинил Россию в нарушении договора. Главная претензия Вашингтона касается российской ракеты 9М729, дальность действия которой, по версии американской разведки, нарушает положения ДРСМД.

В 2014 году начались проблемы — тогда президент США Барак Обама сделал первое заявление о якобы нарушении российской стороной ДРСМД. 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

О создании ракет, ранее запрещенных ДРСМД, американские военные объявили еще в июне — когда до конца действия договора оставалось немногим более месяца. США будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы защититься от российских крылатых ракет, заявил тогда еще и.о. министра обороны США Марк Эспер.

«Но не сомневайтесь: США будут соблюдать ДРСМД до последней минуты его действия. (…) Если Москва решит выйти из договора, мы и наши союзники предпримем необходимые шаги и вступим в будущее вместе», — заверил Эспер.

Он также написал в своем твиттере, что США не собираются размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования, поскольку Вашингтон не хочет новой гонки вооружений.

Европа сообщения о расторжении российско-американского ДРСМД встретила с тревогой. Первые лица ЕС неоднократно подчеркивали, что от этого договора зависит, в первую очередь, европейская безопасность. В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по окончании встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости создания нового договора о стратегических ядерных вооружениях.

По его мнению, Европа должна стать частью нового соглашения, которое он назвал «фундаментом безопасности» после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Французский лидер отметил важность понимания «новой природы отношений с Россией».

«Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — подчеркнул Макрон.

За неделю до этого французский лидер заявил, что не принимал предложенный российской стороной мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Макрон добавил, что воспринял эти предложения России как основу для обсуждений. «Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре», — заключил Макрон.